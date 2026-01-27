施凱爾1/28起訪中 學者：不代表英中恢復戰略互信

我的頻道

中央社北京27日綜合外電報導
英國首相施凱爾28日起將訪問中國，為8年來英相訪中首例。路透
英國首相施凱爾明天起將訪問中國，為8年來英相訪中首例。儘管北京稱這有望開啟雙邊關係新篇章，但有學者認為，施凱爾此行不代表英中兩國將恢復戰略互信，且具體成果可能有限。

美國總統川普（Donald Trump）對傳統盟友態度轉趨強硬下，西方領袖近日紛紛嘗試與北京修復關係，施凱爾（Keir Starmer）訪中是最新一例。

英中關係經歷數年緊張後，施凱爾希望增進雙邊貿易，同時兼顧國內對中國可能構成安全威脅的關切。

以下為法新社就施凱爾訪中所彙整的3大核心問題：

英中關係現狀如何？

英中關係10年前被形容為「黃金時代」，當年時任英國首相卡麥隆（David Cameron）、中國國家主席習近平在英國酒吧一同暢飲啤酒成為美談。

然而，北京自2020年對香港實施國安法，並鎮壓香港民主運動人士，導致英中關係惡化。

除人權侵害外，北京也被指控發動間諜與網路攻擊，並被認為支持俄羅斯對烏克蘭作戰，這些都進一步加劇和英國的緊張關係。

根據英國政府統計資料，雖然2025年英國對中出口年減52.6%，中國仍是英國第3大貿易夥伴。

施凱爾去年12月表示，儘管中國確實足以對英國構成國家安全威脅，不與這個世界第2大經濟體打交道，將是政府「失職」。

施凱爾為何此時訪中？

施凱爾2024年就職首相後不久，英中關係開始回溫。他同年在巴西與習近平舉行閉門會議，並表示英國尋求與中方在氣候變遷等議題上進行合作。

不過，中國計劃在倫敦興建巨型新大使館所引發的長期爭端，對施凱爾訪中安排造成波折。

北京2018年買下英國皇家鑄幣廠舊址（Royal Mint Court）以興建巨型使館，但反對者認為使館將被用於執行間諜活動、打壓英國境內的人權倡議人士。

中國新使館建案本月20日最終獲得批准，為北京邀請施凱爾訪中打開大門。英國政府發言人則表示，情報單位已具備「管理任何風險」的相應計畫。

此外，川普近期揚言奪取格陵蘭，甚至一度為此威脅對英國及其他北大西洋公約組織（NATO）盟友加徵關稅後，英國與其最親密盟邦美國的關係出現裂痕。

倫敦國王學院（King's College London）劉氏中國研究院（Lau China Institute）主任布朗（Kerry Brown）告訴法新社，隨著川普日益破壞全球秩序，「中國可能不是盟友，但也不是敵人」。

面對英國經濟低迷，施凱爾也會嘗試和中國達成貿易協議，以提振國內經濟成長。

施凱爾和習近平可能討論什麼議題？

施凱爾預計率英國產業高層隨行，希望透過已停滯多年的英中企業家委員會（UK-China CEO Council）促進英國商務發展。

外界預期，施凱爾也會提起被監禁的香港媒體大亨、民主運動支持者黎智英的案子。78歲的黎智英是英國公民，他創辦的「蘋果日報」現已停刊。

黎智英去年12月被裁決觸犯港區國安法罪名成立，恐面臨多年刑期。

施凱爾和習近平也可能討論烏克蘭問題，北京被指控透過與莫斯科的緊密經貿關係，協助俄羅斯侵略烏國。

香港城市大學國際關係學者曾敬涵指出，這次訪問代表英中關係將「轉向有控制的重新接觸，而非恢復戰略互信」。

曾敬涵認為，英中雙方或許能在氣候變遷、貿易、民間交流等方面取得進展，但「具體成果可能有限」。

