芬蘭總理明訪中國 是否談北極「冰上絲綢之路」受矚

記者黃國樑／即時報導
芬蘭總理歐爾波。(歐新社)
芬蘭總理歐爾波。(歐新社)

在加拿大總理卡尼1月14日至17日對中國進行訪問後，另一個北極圈國家芬蘭的總理歐爾波將於25日至28日對中國進行正式訪問。在美國總統川普多次揚言將奪取大半土地都在北極圈內的格陵蘭島的背景下，中國連續接待兩位北極圈國家的總理，引起高度關注。而習近平與歐爾波也極有可能談論中芬的北極事務合作。

雖然目前雙方官方發布的議題集中在經濟與綠色轉型，但北極事務極大機率會成為討論的背景或具體議題之一，其中重要的原因是雙方確已有北極事務合作的歷史基礎。

由於芬蘭是北極理事會成員，而中國是該理事會的觀察員。2017年習近平主席訪問芬蘭及隨後芬蘭總理西比萊訪中時，雙方曾明確表示要加強北極事務合作。

2017年4月4日至6日，習近平對對芬蘭進行國事訪問。在雙方於5日發布的《中芬建立和推進面向未來的新型合作夥伴關係的聯合聲明》中即提到，雙方認為，兩國將加強在北極海洋產業、北極地質學、海洋與極地科學研究（包括北極天氣和海冰監測與預報等）、環保技術、航運、海上安全（包括船舶監控及報告、資訊通訊技術）和旅遊業等領域的經濟和科技合作。

而兩個月後時任芬蘭總理西比萊訪中，習近平於6月26日在人民大會堂會見西比萊時也提到，中方也願在北極理事會框架內加強兩國北極事務合作。

不過，目前雙方發布的可能涉及的議題中，並未提到北極事務，芬蘭政府對歐爾波此行的說明中提到，芬蘭與中國的合作主要集中在對綠色轉型至關重要的領域。

雙邊夥伴關係的關鍵領域包括低碳經濟、循環經濟以及應對氣候變遷。

除與習近平、國務院總理李強及人大委員長趙樂際見面外，芬政府稱，歐爾波和芬蘭企業代表將與中國商務部長王文濤會面。

另為配合歐爾波總理訪中，芬蘭-中國創新商業合作委員會將舉辦一場會議，歐爾波將在會上發表演說。

而中國商務部的說明中，商務部發言人說，歐爾波此次將率20多家企業高層隨訪，涵蓋機械、森工、創新、清潔能源、食品等芬蘭優勢領域，充分體現了芬方對深化雙邊經貿關係的強烈意願。

訪問期間，雙方將簽署《關於加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄》，雙方企業還將簽署多項商業合作協議。

中國外交部發言人郭嘉昆則表示，雙方將就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

據了解，這次隨行的芬蘭企業代表包括芬蘭航空及芬蘭礦產集團，或可能涉及北極合作。後者涉及芬蘭關鍵礦產，包括鋰、鎳、鈷與電池生產有關的戰略，而芬蘭航空則涉及芬蘭的亞歐航線。

去年10月15日，芬蘭外交部常務國務秘書薩洛瓦拉與中國駐芬大使明凱共同舉行中芬建交75周年記者會時，薩洛瓦拉對中媒表示，芬蘭歡迎包括中國在內的參與方建設性地參與北極治理。但這類治理必須以國際法、科學合作及環境可持續性為基礎。

而這一記者會的前兩天，即10月13日晚間，自9月23日自寧波舟山港啟航經北極航道前往英國的伊斯坦布爾橋號貨輪剛走完中國第一次開闢的北極航線，抵達它的目的地英國弗利克斯托港。

2019年1月， 時任芬蘭總統尼尼斯托訪中時， 雙方表示中芬可利用中國鐵路快運等設施，促進雙邊貿易，探討北極航道合作機遇，共同建設「冰上絲綢之路」。

但一個月後，由芬蘭總理辦公室發布的《中國在北極：中芬北極合作的機遇與挑戰》(簡稱《中芬北極合作報告》)卻傳遞了另一種聲音，報告指出某些經濟活動和投資方式會帶來潛在風險。由於芬蘭態度略有轉變，開始左右搖擺，冰上絲綢之路進展不深。

現任芬蘭總統史塔布在總理歐爾波行前，剛於23日受訪時表示，他希望在今年7月於土耳其舉行的北約峰會之前，推出一份旨在加強北極安全的方案 ，將由北約五個斯堪地納維亞成員國——芬蘭、瑞典、挪威、丹麥、冰島，連同美加共同推動。這一旨在促成北極安全的方案是否影響中芬的北極合作，在歐爾波這次四天訪程可望見出端倪。

川普指北約盟邦在阿富汗避前線 丹麥總理批無法接受

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

