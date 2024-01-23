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大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

世界新聞網王若馨／即時報導
倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)
倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

日前在倫敦車站發生的中國人與英國鋼琴家爭議事件又有後續，據鋼琴家卡瓦納(Brendan Kavanagh)今日提供的照片，這台放置在車站的鋼琴目前已被封鎖，並禁止民眾彈奏。

卡瓦納在社群媒體說，他的一名音樂家朋友邁爾斯(Terry Miles)今日到聖潘克拉斯(St. Pancras)車站，發現鋼琴已經被護欄圍起來，旁邊還有兩名守衛看管。

邁爾斯拍下了照片傳給卡瓦納。

卡瓦納表示，這台鋼琴其實是英國流行音樂巨星艾爾頓強(Elton John)所捐贈，已有英國媒體試圖連繫艾爾頓強，徵詢他對此事的意見。

據衛報報導，艾爾頓強在2016年捐贈這部鋼琴給聖潘克拉斯車站，上面還有他的簽名與留言。許多巨星都曾在此彈奏過這部鋼琴，包括郎朗、艾莉西亞凱斯(Alicia Keys) 、裘斯荷蘭(Jools Holland)、約翰傳奇(John Legend)等；洛史都華(Rod Stewart)也在這裡與樂隊一起演唱過。

除了音樂大師及明星們，這裡也是成千上萬倫敦通勤客流連駐足的場所，衛報報導，一名具有視力障礙、來自希臘的19歲無家可歸者，幾乎每天都會來彈鋼琴。

卡瓦納上周五在此演奏鋼琴並直播，卻因幾名拿著五星旗的中國人要求不要入鏡，雙方言語交鋒的影片成了網路熱門話題。

影片來源：YouTube Dr K Boogie Woogie (Brendan Kavanagh)

社群媒體 五星旗

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