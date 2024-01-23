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刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視

世界新聞網王若馨／即時報導
倫敦車站鋼琴事件中一名女當事人拍攝影片，反擊鋼琴家的說法。（擷自Raddit）
倫敦車站鋼琴事件中一名女當事人拍攝影片，反擊鋼琴家的說法。（擷自Raddit）

日前在倫敦車站數名中國人與英國鋼琴家卡瓦納(Brendan Kavanagh)發生的爭議事件中，其中一名女當事人拍攝了影片回應並反駁，稱事情並不是許多人想的那樣，並表示卡瓦納從一開始就表現了種族歧視的態度；不過許多網友在看了她的說明後有其他意見，或認為是文化差異造成雙方的認知不同。

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這名女當事人本身是小有名氣的網路創作者，她表示，卡瓦納一開始就對她們有偏見，才會在他們表明自己是中國人後，還執意稱他們是日本人。

影片來源：YouTube

不過，從事發前的影片中看，這個誤會起於卡瓦納在現場的朋友是一名日本電視台的製作經理，並跟卡瓦納說今天日本團隊要在這裡拍攝一個關於公共鋼琴的節目，影片中也有錄到卡瓦納對對方說，自己誤以為這群中國人是跟他一起工作的日本團隊。

影片來源：YouTube Dr K Boogie Woogie (Brendan Kavanagh)

這名女當事人還說，卡瓦納彈了一首在西方很著名帶有歧視意味的迷因曲「Ching Cheng Hanji」；但這首由網友後製女子樂團Blaxy Girls歌曲「If You Feel My Love」的混音版本，只有在一些中國網站被指「辱華」，在西方普遍認知上並沒有這個意思。

有網友說，就像費玉清的「一剪梅(雪花飄飄)」在網路上也莫名其妙紅了一陣子，但這些迷因本身並不帶有對中國的貶意。

有網友指出，兩方會產生火藥味，部分原因可能是語言及文化的差異：一開始過去交涉的女子，要求鋼琴家不要拍到他們時，用了「not allowed(意為「不准」)」，這在西方自由世界的人聽起來，可能會覺得很嚴重，因為在自由社會一切行為都是允許的，除非有法律明文禁止；然而中國人已對於許多禁止的事習以為常，變成只有准許的事才能做。

另外，在雙方氣氛趨於緊張時，影片也錄到另一位女子說「Don't shoot him」，鋼琴家事後在影片裡說，懷疑對方是不是有攜帶槍械，不過也有許多網友指出，中國女子可能是想表達「不要拍他」，但她只知道「shoot」有「拍攝」的意思，卻不曉得正確的英文表達方式。

日本 種族歧視

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