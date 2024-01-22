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數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾290萬人觀看

世界新聞網王若馨／即時報導
英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)
英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

英國鋼琴家卡瓦納(Brendan Kavanagh)19日在倫敦聖潘克拉斯(St. Pancras)車站直播彈奏鋼琴，卻遭幾名中國人以「不想被拍到」為由，要求他刪除影片，後來更對卡瓦納揚言提告、怒斥他是種族主義者，連警察也到現場了解情況。

這支影片短短三天已超過290萬人觀看，在網上引起熱議。

英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brenda...
英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

卡瓦納是一名超過200萬訂閱者的網紅音樂家，他經常在街頭表演，現場常有觀眾隨之起舞同歡，甚至加入彈奏。

上周五卡瓦納在車站演奏時，他身後不遠處站著一群中國人，其中一名女子趨前詢問卡瓦納有沒有拍到他們，表示他們不希望在影片裡出現。

卡瓦納面露疑惑，表示自己在公眾場合應有拍攝自由，他們若不想入鏡，可以走開就好；此時這群中國人都圍了過來，其中一名中國男子說，他們對於保護自己的聲音及面貌十分敏感，稱卡瓦納侵犯了他們的肖像權，他可以訴諸法律。

卡瓦納回答「英國是個自由的國家」，並回問「你是中國人嗎？」其中一名中國樣貌的女子稱自己也是英國人，卡瓦納指著她手上的旗子說，「妳手上拿的是五星旗，讓我看看」，男子此時突然高聲怒斥「不要碰她！你跟她不同年齡」。

卡瓦納被男子的聲量嚇到倒退幾步，此時一名女子在旁直說：「Don't shoot him」，卡瓦納回應這裡不是共產主義中國，男子馬上回嗆，「這是種族歧視，我要報警。」

在兩名警察抵達後，這群中國人與警察商談了近20分鐘後才離開，期間有關心的路人趨近聆聽他們的對話後告訴卡瓦納，說這幾名中國人擔心自己在涉及營利的影片中露臉。

卡瓦納翌日還上傳了一部影片，表示不知為何當時女子要說「Don't shoot him」，如果是指「不要對他開槍」，他懷疑對他吆喝的男子可能持有槍械。

目前已有網友指認出該名中國男子身分，疑是一名在倫敦念書，並與孔子學院有關係的中文教師。

影片來源：YouTube Brendan Kavanagh

種族歧視 五星旗 種族主義

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