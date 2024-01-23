爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

英國鋼琴演奏家卡瓦納（右1）日前在一處車站直播，卻遇到了幾名拿著五星旗的遊客要求別拍他們，雙方的衝突越演越烈，卡瓦納近日上電視談論此事，並強烈抨擊警方處理的態度。(照片翻攝：X / Byron Wan)

英國鋼琴演奏家卡瓦納（Brendan Kavanagh）日前在一處車站直播，卻遇到了幾名拿著五星旗 的中國遊客要求別拍他們，雙方的衝突越演越烈，還有警察過來了解情況。卡瓦納近日上電視談論此事，同時強烈抨擊警方竟然站在中國遊客那一邊。

影片來源：聯合新聞網

根據此前新聞，以及每日郵報跟地鐵 報的報導，綽號「Dr K」的卡瓦納是一名超過200萬網友訂閱的網紅音樂家，經常在街頭表演，偶有路人跟著同歡與加入彈奏。

據轉述，從他的YouTube頻道所公開影像可見，卡瓦納在聖潘克拉斯（St. Pancras）車站彈鋼琴，這群遊客就站在後面，隨後上前要求別拍到他們，但卡瓦納拒絕，稱「我們是在英國，不在中國」，並堅持他可以繼續直播，原因是大家都在公共場所。

雙方的爭執隨後急遽升級，兩名警員在不久之後趕到現場。男警先跟他們解釋狀況，女警接著把卡瓦納拉到一邊，要求他關掉攝影機，又稱他「正對著他們大喊共產分子言論」。卡瓦納拒絕從命，強調他說的是「揮舞共產黨旗幟」，也反覆質疑警方的要求。

女警隨後警告卡瓦納，「順帶一提，這不是要登上你的頻道，這是我在跟你講話」。卡瓦納則打斷她，「聽好，我們是在英國，我們是在一個公共場所，我們是在一個自由國家」。

A bunch of 🇨🇳-waving Chinese, apparently from a 🇨🇳 TV broadcaster, told pianist Brendan Kavanagh — who regularly live-streams his performances on public pianos in public venues — to stop showing their faces in his live-streaming while he’s playing the piano in a shopping mall in… pic.twitter.com/3sjbvcZX1s — Byron Wan (@Byron_Wan) 2024年1月21日

卡瓦納22日晚間作客TalkTV談到此事時表示，「我想，老天爺喔，我們是在倫敦城，而我遇到了一幫中國人跟我說我不能做什麼，我覺得，夠了」。

卡瓦納向主持人抱怨，「那傢伙用了『r』字，一旦說了『你是種族主義 分子』，英國警察就軟化的，太荒唐了」。他還說，「我很開心，我真的錄下來了。因為，如果我講了這件事，人們不會信我。但事實是，這上了直播…完全是自發的，全世界現在都看到了」。