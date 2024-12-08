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遭劉家昌家屬打臉 章立衡反擊「膚淺跟幼稚」爆內幕

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遭劉家昌家屬打臉 章立衡反擊「膚淺跟幼稚」爆內幕

記者林士傑／即時報導
章立衡曬出香港身分證悼念亡父劉家昌。(本報系資料照)
章立衡曬出香港身分證悼念亡父劉家昌。(本報系資料照)

已故的劉家昌去年指控前妻甄珍無情奪產，並罵兒子章立衡（舊名劉子千）不忠不孝、不知羞恥，彼此在社群平台你來我往開嗆，一度引發熱議。如今天人永隔，章立衡希望能送亡父最後一程，遭到劉家昌家屬徹底切割，對此他透過社群道別：「那就只能在這裡對父親說，一路好走。」

劉家昌生前跟甄珍、章立衡因爭產一事鬧上官司，然而在他癌逝之後，是是非非猶如過眼雲煙，然而第一時間章立衡並不知情，甚至在社群表示震驚且疑惑。

章立衡昨公開喊話想出席亡父的告別式，卻遲遲等不到回應，對此，劉家昌家屬表示遵照劉家昌遺願不舉辦告別式，也說：「關於章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應，敬請各界理解並分辨相關訊息的真實性。」正式回絕、打臉章立衡。

章立衡昨晚透過社群回應，表示收到回覆，「既然這麼重要的事情可以用如此膚淺跟幼稚的理由來迴避，我只能表示明白與尊重。那就只能在這裡對父親說，一路好走」，同時曬出香港身分證，證明自己仍叫劉子千。

不過他2019年時對外宣布改名、從母姓為「章立衡」，同時成立全新的社群粉絲專頁，被認為是和劉家昌畫清界線，如今疑似沒有改名，讓人霧裡看花。

劉家昌(左起)生前跟前妻甄珍、兒子章立衡徹底決裂。(本報系資料照)
劉家昌(左起)生前跟前妻甄珍、兒子章立衡徹底決裂。(本報系資料照)

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