章立衡求送最後一程 劉家昌家屬切割：與劉家無關係

劉家昌(左起)和前妻甄珍、兒子章立衡(原名劉子千)。(本報系資料照片)

劉家昌 因癌症 辭世享壽83歲，家屬遵循其生前意願低調、簡單處理後事，其兒章立衡（舊名劉子千）今在社群喊話想送父親最後一程，卻始終得不到回應。對此，劉家昌家屬發表聲明，表示：「關於章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應，敬請各界理解並分辨相關訊息的真實性。」徹底切割。

劉家昌的家屬再次強調劉家昌生前便交代後事從簡，所以不舉辦告別式，「家父一生重視親情，他生前最需要的是家人的陪伴與支持，而非逝後的紛擾。我們希望能以家父的精神為念，不因個別言行讓家父的離別變成矛盾與糾葛的舞台」。

劉家昌家屬聲明稿：

近日有關家父劉家昌先生後事的相關報導，我們感謝各界對家父的關懷與追思，但有必要澄清以下幾點：

1. 家父生前已交代後事從簡，我們遵照他的遺願，選擇不舉辦告別式，讓他安靜地離開，請大家尊重這一決定。

2. 家父一生重視親情，他生前最需要的是家人的陪伴與支持，而非逝後的紛擾。我們希望能以家父的精神為念，不因個別言行讓家父的離別變成矛盾與糾葛的舞台。

3. 關於章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應，敬請各界理解並分辨相關訊息的真實性。

4. 我們對於媒體朋友的關注深表感謝，但也懇請各位能給予家父和我們一個寧靜的空間。生者已逝，入土為安，這是對家父最好的尊重，也希望不要再因不實訊息耗費社會資源。

再次感謝各界對家父的愛戴與懷念，願他在另一個世界安然長眠。

劉家昌先生家屬 敬啟