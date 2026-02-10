記憶體晶片荒恐至年底 分析師：市場尚未反映最糟情境

記憶體晶片價格急升，已在全球股市掀起明顯漣漪，而且衝擊有可能比市場原先預期的更為持久。示意圖。（路透）

記憶體晶片價格急升，已在全球股市掀起連鎖衝擊，且其影響可能比市場預期更為持久。

過去幾個月，從遊戲主機、PC品牌到蘋果供應鏈 ，多數消費電子企業因成本暴增、獲利承壓，股價紛紛受挫；反觀三星、SK海力士等記憶體晶片製造商，股價則屢創新高。彭博統計顯示出此一分裂走勢：全球消費電子製造商指數自去年9月底以來下跌約12%，同期記憶體晶片製造商指數卻逆勢大漲逾160%。

表面上看，市場已反映記憶體漲價，但這波供應緊俏究竟會持續多久，正成為牽動後市的關鍵。

富達國際基金經理人Vivian Pai指出，當前市場估值多半預期供應吃緊能在一到兩季內緩解，但她認為，產業緊俏態勢恐將延續至今年底。這意味著，下游企業面臨的利潤壓力或許只是剛開始，遠未到結束之時。

高通警告，記憶體供應受限將壓抑智慧手機產量後，股價單日重挫逾8%；任天堂示警毛利遭侵蝕，股價創18個月來最大跌幅。羅技因晶片成本上升、PC需求前景轉弱，股價自高點回落約三成；比亞迪 、小米等中國大陸製造商股價也受到相關疑慮拖累。

這使得記憶體價格，在本財報季從過去的背景因素，一躍成為主導企業展望的核心變數。 分析師指出，供應緊張已是已知事實，真正的未定之天在於：這場緊缺會否較預期更為持久？

推動記憶體「超級循環」、並可能延長產業陣痛的關鍵力量正是AI 。美國雲端巨擘大舉擴建AI基礎設施，產能優先配置給高頻寬記憶體（HBM），明顯排擠傳統DRAM供給，改變產業原有的平衡。

在此背景下，即使智慧手機、汽車等終端需求仍偏疲弱，DRAM現貨價格在過去數月仍暴漲超過600%。同時，AI熱潮激發了對NAND等儲存晶片的額外需求，使漲價效應全面蔓延。

市場愈來愈多聲音認為，這不只是一次短期的供需失衡。正如Vivian Pai所警示，若市場對「持續性」的判斷過於樂觀，而最嚴峻的影響可能尚未完全顯現。