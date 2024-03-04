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紐約社區銀行繼續暴跌 史坦普稱大銀行不動產曝險無虞

編譯劉忠勇／綜合外電
NYCB揭露，管理層發現在監控和評估放款相關內控方面出現「重大弱點」並撤換執行長。(路透)
NYCB揭露，管理層發現在監控和評估放款相關內控方面出現「重大弱點」並撤換執行長。(路透)

紐約社區銀行（NYCB）股價連續二日暴跌，兩家信評機構雙雙調降評等，無疑讓這家商用不動產曝險已高的銀行借貸成本更高。

另外，史坦普全球信評最新分析報告指出，美國九大銀行雖也面臨辦公室房地產曝險，但他們規模夠大，足以吸收任何可能的衝擊。

史坦普更新第4季對九大銀行報告後得出以上結論，這九銀行是摩根大通、美國銀行、紐約梅隆銀行、花旗集團、高盛、摩根史坦利、富國銀行和道富銀行。

史坦普指出，「辦公室不動產仍有問題，但僅占全球系統重要銀行貸款的一小部分」。

NYCB揭露，管理層發現在監控和評估放款相關內控方面出現「重大弱點」並撤換執行長，股價上周五應聲崩跌26%。惠譽（Fitch）隨即將NYCB評級降至垃圾級，而穆迪（Moody's）也更進一步降低NYCB評級。NYCB周一再暴跌23%，收在1996年來谷底。

Wedbush證券分析師David Chiaverini表示，NYCB評級遭降，對「他們的資金成本帶來了壓力」。

不過，Janney分析師 Christopher Marinac 認為，NYCB擁有比投資人所知更強的吸收損失能力。他說：「現有的PPNR（税前撥備前營收）或營運現金流量有足夠的損失備抵能力，能夠認列問題授信並轉銷呆帳損失。」

儘管NYCB崩跌跌，銀行股周一整體表現還不錯。KBW銀行指數周一收漲1.8%。

惠譽 高盛 貸款

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