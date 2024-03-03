鮑爾6日赴國會聽證 估維持鷹調

聯準會主席鮑爾本周出席國會聽證會，預料將維持「鷹派」立場，暗示不急著降息。（路透）

美國貨幣政策展望再度成為本周國際金融市場關注的焦點，尤其是聯準會（Fed）主席鮑爾 本周出席國會聽證會的發言，預料他將維持「鷹派」立場，暗示Fed不急著降息。不過，周五將公布的2月就業 報告這項超級「硬數據」，對市場利率 預期的影響將比鮑爾的發言更為重大。

鮑爾美東時間6日上午10時將先出席眾院金融服務委員會的貨幣政策半年報聽證會，屆時也將公布預先準備的證詞，接著在美東時間7日上午10時出席參院銀行委員會的聽證會，預料兩天的證詞將大同小異，差別在面對議員詢問的回答。

鮑爾的證詞預料重申Fed將更有耐心。由於元月消費者物價指數（CPI）與個人消費支出（PCE）平減指數月升幅都轉強，且股市上漲使金融情勢大幅轉鬆，預料他的發言將偏向「鷹派」。最近已有多位決策官員指出，美國經濟情況良好，而通膨距離2%目標還有一段路要走。

鮑爾2月5日接受電視訪問時曾說，「太早行動的危險，在於任務尚未完成，且過去六個月看到的良好通膨數據未必是預示通膨方向的真確指標」。最近幾周就業及通膨等經濟數據偏熱，也為鮑爾的審慎立場背書。

美國本周也將公布兩項就業數據，首先是6日發布的元月職缺數可能再減，預估求才數將由903萬人減為870萬人，辭職率將維持在2.2%；Fed同日將公布地區經濟「褐皮書」。

其次為8日出爐的2月就業報告，預估就業人數將增加18.5萬人，遠少於元月的35.3萬人增量，且元月就業人數可能被下修。失業率預估將由3.7%上升到3.8%，因職場新人將較難找到工作；平均時薪月升幅將由0.6%劇降到零，因元月升幅太大。

由於高科技與銀行業最近頻頻宣布裁員，並擴及零售業與地方政府，加上房貸利率回升可能限制地產租賃及服務業就業，供給管理協會（ISM）發布的2月製造業指數也凸顯裁員風險，因此整體來看勞動市場正在降溫。

美國也將公布2月ISM服務業指數，預料將降至52.1，顯示消費者報復性支出已告一段落。

除了美國，經濟學者與各國決策官員也將聚焦於中國本周起召開的人大會議，觀察北京當局是否準備採取更強有力的刺激經濟措施。歐洲央行及加拿大央行將召開決策會議，預料將維持利率不變。