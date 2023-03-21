葉倫力挺銀行 股指連漲兩天

地方銀行股價飆升，由First Republic領漲。這家遭到重創的銀行在前一天下跌47%後收漲29.47%。Getty Images

在財政部長葉倫保證一定會防範進一步的銀行業危機之後，交易員對金融業的前景變得樂觀，美股上漲。在Fed 22日宣布利率之前，華爾街 連續第二天上漲。

道瓊工業平均指數上漲316.02點或0.98%收3萬2560.6點。史坦普500指數上漲51.3點或1.3%收4002.87點，為3月6日以來首度站上4000點關口。那斯達克綜合指數上漲184.57點或1.58%收1萬1860.11點。

地方銀行股價飆升，由First Republic領漲。這家遭到重創的銀行在前一天下跌47%後收漲29.47%。SPDR區域銀行ETF(KRE)上漲5.76%。財長葉倫表示，如果銀行業危機惡化，政府準備提供進一步的存款擔保，地區性銀行股價因此受到提振。

華爾街正在等待Fed 22日下午宣布其貨幣政策收緊路徑。由於銀行業危機，投資 人現在預計Fed將放慢緊縮步伐。根據CME Group的FedWatch工具，交易員目前預計Fed在22日結束為期兩天的政策會議時升息 1碼(25個基點)的可能性為86%。暫停升息的機率為13.6%。

安聯投資管理公司ETF策略主管葛拉恩(Johan Grahn)表示，「如果Fed暫停升息，那就等於承認他們知道一些市場可能不知道的事情。我認為這對他們來說將是毀滅性的想法。」「從升息25個基點退縮從來都不是真正的理由。」

他補充說，矽谷銀行倒閉和瑞士信貸崩潰後的市場波動是「投資人立即轉向安全港非常自然的下意識反應」，「評估過程似乎已經穩定了一些，所以我們可以說這些是相對獨立的事件。現在，當然，這只是冰山一角。」「我們正處於波動加劇的時期，人們很容易忘記股票和固定收益的波動性有多大。」

根據Strategas Research的數據，史指中最大的兩支股票的總權重處於至少1990年以來的最高水平。

ETF策略師索恩(Todd Sohn)在給客戶的最新報告中表示，蘋果和微軟現在合占史指權重超過13%。今年至今，這兩支股票都表現出色，分別上漲22%和13%。

他說，「科技股最近的出色表現，可能是因為它是防禦性的避風港，導致蘋果和微軟的史指權重升至30多年來新高，分別為7.1%和6.1%。前5至10名成分股的集中風險是後疫情市場飆升期間的熱門話題，但現在似乎已經轉變為只剩前兩名權重股。」

針對Fed明天升息的可能性，前PIMCO首席經濟學家麥卡利(Paul McCulley)認為「適可而止」，「若從風險管理的角度來看，我想不出明天收緊政策的有力理由或非有力理由。」「我認為市場低估了這一點，但這是個令人難以置信的緊縮周期的結束，因它影響了金融體系和經濟。」

他補充說，雖然脆弱性增加，但金融體系並沒有出現「明斯基時刻」；這是他創造的一個名詞，指的是經濟繁榮突然結束和資產價值的崩潰。部分投資人最近警告，最近的銀行業倒閉可能會出現「明斯基時刻」。

《路透》報導，如果First Republic Bank無法阻止其大量存款外流，將考慮縮減業務。報導引述兩位消息人士的話說，這家陷入困境的銀行正在考慮多種選擇，包括出售部分業務和出售部分貸款。

First Republic Bank上漲29.47%，但仍較3月初水平低85%。雖然部分主要華爾街公司16日宣布向First Republic注入300億元存款，但該銀行未能獲得足夠的新資本來止損。

《路透》引述知情人士報導，摩根大通CEO戴蒙和美國商銀CEO莫伊尼漢等人將於21日在華盛頓舉行為期兩天的會議。主要討論因大量存款未投保而承受壓力的First Republic Bank。