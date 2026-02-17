我的頻道

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

美國民權領袖傑西傑克遜逝世 享壽84歲

澎湖縣長陳光復摔下樓梯重傷 動開腦手術..未來3天是關鍵

記者張議晨／高雄即時報導
澎湖縣長陳光復約晚間7時許送抵高雄榮總急救。記者張議晨／攝影
澎湖縣長陳光復今天下午在文化局演藝廳摔下階梯，陳當場昏迷失去呼吸心跳，送三軍總醫院澎湖分院急救約13分鐘才恢復生命徵象，家屬申請醫療專機後送高雄榮總，今晚７點抵達後由神經外科團隊評估，確認顱內出血，將進行顱內減壓手術，未來3至7天仍是關鍵期。

陳光復當時摔下樓梯時就無呼吸心跳，由現場人員實施CPR，並由救護車人員接手送醫，抵達三總澎湖分院後以心肺復甦術急救，並給予升壓藥，急救13分鐘後，約3點31分恢復心跳、血壓。

三總團隊排除心血管疾病引起昏迷，後續啟動醫療後送，隨即聯繫高雄榮總團隊備便，約5點47分離開澎湖分院，6點專機自馬公機場起飛，降落高雄小港機場後，直奔高雄榮總。

陳光復7點抵達高榮，由女兒陪伴進入急診室，其妻則約7時40分許抵達，由醫院團隊說明病情，今晚8時10分院，高榮院長陳金順說明陳光復病情。

陳金順說，陳縣長經過院內系列檢查，確認是意外撞擊造成腦部顱內出血，目前除藥物治療外，將進行顱內減壓手術，後續再轉入加護病房，目前由高榮重症及心臟、神經外科團隊負責治療。

陳金順說，陳縣長到院時仍無意識，未來3到7天仍是危險觀察期，至於是先昏厥再跌倒還是跌倒後昏厥，就現場人員描述應是跌倒才昏厥，撞擊點是後腦勺部位。

陳光復目前仍在急救，澎湖縣政府傍晚已發新聞稿，由副縣長林皆興代理縣長；林是高雄人，陳光復轉診高榮後，林也與縣府團隊成員在醫院會合，並向黨政高層彙報陳光復病況。

澎湖縣長陳光復約晚間7時許送抵高雄榮總急救。記者張議晨／攝影
陳光復妻子今晚已經自澎湖趕到高雄榮總陪伴難關。記者張議晨／攝影
澎湖縣長陳光復約晚間7時許送抵高雄榮總急救。記者張議晨／攝影
