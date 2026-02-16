我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普推的平抑藥價平台 專家：較適合無保險或自費者

NBC女主播母親遭綁架 疑似找到嫌犯手套…今日5件事

台灣餐飲市場結構轉變 高價Buffet持續引領飲食風潮

中央社台北16日電
因應食材、人力與營運成本攀升，吃到飽餐廳2026年再掀一波漲價潮，但訂位還常秒殺，台灣人的胃顯然沒被價格嚇退。（饗賓提供）中央社
因應食材、人力與營運成本攀升，吃到飽餐廳2026年再掀一波漲價潮，但訂位還常秒殺，台灣人的胃顯然沒被價格嚇退。（饗賓提供）中央社

一頓吃到飽（Buffet）超過新台幣2000元（約64美元），訂位還常常秒殺，台灣人的胃顯然沒被高昂的價格嚇退。餐飲業者與專家直言，吃到飽是台灣長久以來的飲食文化，已從「量」走向「質」，其深層原因更是台灣餐飲結構轉變，中價位易被取代，已被迫走向「M型化」。

因應食材、人力與營運成本攀升，吃到飽餐廳2026年再掀一波漲價潮。饗賓餐旅集團旗下饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯、饗食天堂等5個品牌，以及台北晶華酒店「栢麗廳」、寒舍集團旗下台北喜來登「十二廚」、寒舍艾美酒店「探索廚房」等，自2025年第4季起至今年元旦，陸續宣布調漲售價。

在近幾年漲勢累積之下，逐步墊高吃到飽的價格門檻，單人次假日午、晚餐消費，早已突破2000元大關。不過，熱門吃到飽餐廳近年價格持續調升且不斷展店，市場依舊「需求大於供給」，形成「越漲價、越有人吃，還越開越多」的奇特現象。

漢來美食「島語」今年凍漲，假日晚餐價位已達到2000元，去年底甫於桃園台茂開出第3家分店，開幕後兩個月內訂位還是「秒殺」，是「愈高價愈有人吃」的最佳註解。

漢來美食主管直言，疫情期間高價餐飲水準被拉高到4000、5000元，高價Buffet可以吃到牛排、干貝、帝王蟹等高級食材，還能搭配酒，環境也舒適，已接近精緻餐飲的定位，顯示Buffet已從「吃到飽」轉化為「吃得好又有選擇自由」的高性價比方案。

雲品國際總經理丁原偉也點出餐飲市場結構的翻轉，他認為，吃到飽是台灣長久以來的飲食文化，市場不太會飽和，且已從「量」走向「質」；當單價跨越2000元門檻後，「消費者的目標已從『吃回本』，轉向追求精緻食材與驚喜感。」

丁原偉說明，雲品旗下餐廳也把溢價感從食物本身，擴展到品牌體驗與不浪費的價值主張，能同時滿足跨世代口味，Buffet仍是家庭與商務聚餐的剛性選項。

天帷企業顧問創辦人林剛羽則從產業結構，解釋這波漲價與高價化浪潮。丁原偉指出，更深層原因是台灣餐飲市場正在重新分配，台灣餐飲消費市場在「在家自煮」、「即食品與外送」及「實體餐廳」3大區塊間流動；其中，「在家自煮」較疫情期間萎縮，「即食品與外送」以低價與便利性急速擴張，擠壓傳統餐廳。

在這種情況下，「實體餐廳」若走中價位，最容易被取代，反而被迫走向「M型化」。林剛羽提到，「要就做到像八方雲集一樣極致平價，或者乾脆走高價路線」，用好食材、裝潢與氛圍創造價值，「台灣消費者不怕貴，只怕不值得」。這也解釋了，為何在漲價浪潮下，高價Buffet反而成為最不怕競爭的一群。

世報陪您半世紀

疫情 吃到飽餐廳 牛排

上一則

「陳其邁又在搞事」 蔡英文皺眉 近10萬人笑瘋

延伸閱讀

80年前1元吃到飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

80年前1元吃到飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃
徐仲、郭庭瑋 台灣兩代食神談飲食的態度

徐仲、郭庭瑋 台灣兩代食神談飲食的態度
兩代食神／徐：食物視覺像老婆口紅 郭：風味能外帶嗎

兩代食神／徐：食物視覺像老婆口紅 郭：風味能外帶嗎
人龍不斷 灣區日系超市排隊盛況吸睛

人龍不斷 灣區日系超市排隊盛況吸睛

熱門新聞

重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05

超人氣

更多 >
華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案

華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦