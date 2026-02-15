竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣
吳敦告別式今在台北懷愛館（原二殯）舉行，未設公祭只有家祭，家屬代表致詞環節中，2子吳庭言、吳少廷、1女吳尉慈以及義子們排行一列答謝，但代表家屬開口致詞的是竹聯幫元老、萬堂堂主邱文彬，不但提了吳敦的「江南案」，也講到最後1天送醫急救的事。而當他致完詞，蔡琴悠悠那句「是誰…在敲打我窗」歌聲響起，正是電影「無間道」插曲「被遺忘的時光」。
78歲邱文彬另一身分是崇義集團總裁，他直言吳敦去年出回憶錄「就是要跟大家說再見」，也透露吳在家走的那天「身體還有一點在抽搐」，家屬馬上叫救護車送到馬偕醫院，醫生看了說「這在家裡已經斷氣了」，子女們難捨之下還是希望能不能急救回來，但終究回天乏術，吳敦在家裡就已不辭而別。
邱文彬提到了「江南案」，他說吳敦近年與病魔纏鬥多年，腎、心臟、關節都不好，兩人見面時，吳敦還一直要從輪椅起身。去年回憶錄「江南案與我的一生」辦發布會，他根本不敢去，因為他知道吳敦自覺人生總會走向盡頭，於是把「江南案」的過程實實在在的寫出來，邱文彬說：「他真的是忠心愛國，但當時連命都要被犧牲掉了。」
而吳敦最後的這2年身體諸多病痛，在家療養是很清靜，而且有享受到天倫之樂，他有孫子、媳婦、女婿，都非常孝順，他也有3位義子將他視為親生父親般照顧。雖然在生前一直叮嚀，走後只要親朋好友來，不要擺什麼排場，主要是不想麻煩大家，讓大家浪費錢，邱文彬說：「結果大家還是買了那麼多的鮮花來參加這個典禮，我想他今天看到這個場面，都是最好的朋友，他會非常高興啊。」