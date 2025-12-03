手足特留分存廢明年修法 遺囑效力成爭執點

立法院討論民法繼承編特留分制度，法務部表示明年將推動兄弟姊妹特留分修法。圖為國民黨立委吳宗憲（左二）11月7日舉辦記者會主張修法。(本報資料照片)

立法院司法及法制委員會昨進行「民法繼承編特留分制度之檢討」專題報告，法務部表示，將在明年初推動兄弟姊妹特留分的修法，獲司法院及朝野立委一致支持，未來法務部將重點參考日本 繼承貢獻制度，預計明年初啟動修法程序。

現行規定，配偶與兄弟姊妹應繼分各為二分之一，兄弟姊妹特留分為應繼分三分之一，隨社會高齡少子化，單身者比率增加，愈來愈多民眾希望改革「特留分」制度。有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，呼籲刪除民法兄弟姊妹特留分，保障遺囑自由，原因是社會時代變遷下，成年手足多已經濟獨立，卻僅因血緣而獲得財產分配權，引發爭端。

日本有鑒於高齡化社會及國民家庭觀念變遷，2018年7月通過以生存配偶的生活照顧等觀點出發的繼承法修正案，其中包括高齡生存配偶居住權利保護、特留分侵害額請求權行使所發生權利改為金錢債權，以及非繼承人但對於被繼承人照護有貢獻者設有特別貢獻制度等。

司法院副秘書長王梅英指出，特留分制度原目的在於調和財產處分自由、遺囑自由及法定繼承人利益保護，但該制度自1930年制定至今，社會、家庭觀念和結構均已有顯著變遷，因此適用範圍自應重新審視，司法院基本上支持修法。

法務部長鄭銘謙表示，因應高齡化及少子化趨勢，針對兄弟姊妹特留分修法，法務部已於今年4月委請學者進行民法繼承編檢討修正研究，研究成果報告預計於今年12月底前提出，當中將大量蒐集日本繼承貢獻制度資料。

由於手足特留分與每位民眾切身相關，昨天朝野立委均表關心。立委吳宗憲藉由過去擔任檢察官經驗，指出特留分常造成家庭仇恨，讓幾十年未聯絡的旁系血親在被繼承人死後跳出來爭產，又如一對頂客族先生過世後，妻子為了先生從未謀面、同父異母弟弟的特留分，只能賣掉唯一安身立命房產。

熟悉家族傳承事務的專家多認為，社會結構不同，確實有調整必要，但配套應該要仔細思考，因為若僅刪除特留分，繼承權仍在，未來家族之間的戰場將轉移到遺囑效力的爭執，距離定紛止爭仍有一段距離。

勤業眾信家族辦公室負責人王瑞鴻說，近期有客戶諮詢，夫妻兩人沒有小孩，擔心突然離世時，兄弟姊妹特留分影響到想留給太太的財產。他也認為，刪除兄弟姊妹特留分，確實可讓民眾能更自由分配身後財務。

聯誠國際法律事務所主持律師吳俊達則提醒，刪除兄弟姊妹特留分後，因為繼承權還在，多數人為了要避免繼承權爭議，會選擇先立遺囑，這時候「新戰場」就會轉移到爭執遺囑的效力上，建議「法定遺囑方式」也應修法。

立委陳培瑜要求法務部修法應周延、全面，例如刪除兄弟姊妹特留分後，祖父母的特留分是否也應一併檢視？若刪除特留分刪除，扶養義務是否也要一併修正？不能只修一條，以避免造成新的法律漏洞和確保制度平衡性。