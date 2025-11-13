颱風鳳凰災情累計501件釀91傷 花蓮新增堰塞湖溢流趨穩

我的頻道

中央社台北13日電
颱風鳳凰造成宜蘭蘇澳地區多處災情，負責北部作戰及救災的第三作戰區13日表示，截至目前已動員救災1225人次，各類型機具、車輛計3類14項166輛，迄今已完成963戶清理及中山路、聖湖路等重要路段清淤作業。（第三作戰區提供）中央社
颱風鳳凰造成宜蘭蘇澳地區多處災情，負責北部作戰及救災的第三作戰區13日表示，截至目前已動員救災1225人次，各類型機具、車輛計3類14項166輛，迄今已完成963戶清理及中山路、聖湖路等重要路段清淤作業。（第三作戰區提供）中央社

中央災害應變中心今晚表示，颱風鳳凰共造成全國災情累計501件、91傷；花蓮馬太鞍溪新增堰塞湖下午溢流、晚間已趨穩，但仍持續紅色警戒，預定明早進行無人機空拍勘查。

颱風鳳凰中央災害應變中心晚間進行第10次工作會報暨情資研判會議，由副指揮官、農業部政務次長黃昭欽主持。

根據災情監控及搜索救援組最新統計資料顯示，全國災情總計501件，造成91人受傷。

農林漁牧組表示，上午執行無人機空拍時發現，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流口下方300公尺處，新增1處堰塞湖，下午1時30分開始溢流，晚間7時30分趨於穩定；預定明天清晨進行空拍、勘查，後續再綜合評估是否解除堰塞湖紅色警戒。

交通工程組說，公路道路災阻有2處，為蘇澳至東澳路段、馬太鞍溪河床臨時便道。

水電維生組表示，全國累計積淹水災情121件，分別為宜蘭縣108件、基隆市10件、屏東縣1件、花蓮縣2件，目前已全部退水。

至於疏散撤離及收容安置情形，撤離人數截至晚間8時止，共計10縣市8645人，其中宜蘭縣有1558人、花蓮縣達5321人；收容安置截至晚間6時止，共有4縣市開設12處收容安置處所，收容332人。

黃昭欽裁示，請農業部明天盡早利用無人機航拍、監控馬太鞍溪新增堰塞湖的狀況，以便應處；另外，紅色警戒解除前，為顧及生命安全，災區收容安置的民眾不應擅自離開或進入警戒區。

無人機 農業部

