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虐童與狼師 台學者認為與4大因素有關

記者簡慧珍／彰化即時報導
國內幼兒機構屢傳虐童案，學者認為與缺乏同理心、慈悲心及情緒控管不佳、不當使用權利有關。圖／聯合報系資料照
國內幼兒機構屢傳虐童案，學者認為與缺乏同理心、慈悲心及情緒控管不佳、不當使用權利有關。圖／聯合報系資料照

台南市某幼兒園傳出一班26人有18名未滿3歲幼兒疑遭不當對待；教育學者今指出，無論虐童或狼師是缺乏同理心、慈悲心、情緒管控不佳和不當使用權力，國內已有校園職場員工協助方案與心理諮商協助，可供學校使用。

這所幼兒園的家長哭訴孩子被巴頭、用力拍背摔趴在地板上，還被用拳頭打，除了請當地民代把幼兒園老師惡行公諸於世，也要求教育當局加強管理。

國立彰化師範大學輔導與諮商學系教授王智弘指出，虐童與狼師是缺乏同理心、慈悲心、情緒管控不佳及權力使用不當的結果，問題出在教師個人的心理健康狀況不佳，再加上不當使用權力所造成，必須加強教育人員的同理心教育、壓力與情緒管理能力和現階段校園情境法治教育。

王智弘說，現今校園工作壓力大於過往，因此容易壓力調適不佳，產生過當行為，有必須提升教育人員的EQ與情緒管理能力，提供校園職場的員工協助方案與心理諮商協助，這類協助提供在美國行之有年，台灣還在起步階段，彰化師大輔導與諮商系10年前成立心理健康與諮詢碩士在職專班，專門教導與研究職場心理健康與員工協助方案，已有越來越多教師願意使用，教育機構可尋求協助以提升教師的心理健康和情緒管理能力。

彰化縣教師工會表示，教師會和工會年年舉辦教師情緒管理相關的知能研習，虐童案仍不時發生，根據觀察可能與師生比有關，學生人數多事情也多，老師煩躁可能情緒失控，過去發生即使有錄影機，老師也氣得出手打幼童。

教師工會從申訴案件中發現，少數老師習慣用處罰、不客氣語言對待學生，覺得這樣可得到最速效管理，反正從未出事，殊不知一旦被投訴檢舉就構成不當體罰，至於狼師已有較嚴密防範對策，現今須注意的是有些狼師惡行未成案或沒被曝光，拿到良民證進入校園成隱患。

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