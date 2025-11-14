中美反壟斷審查通過 收購索爾思光電下一步 東山精密回答

中國最大印刷電路板（PCB）龍頭東山精密，日前宣布將以人民幣59.35億元，高價收購竹科先進矽光子廠索爾思光電，目的要快速切入光通信市場。這起收購案立刻在產業界引起高度警戒，被指涉及台灣的國家安全問題。東山精密官網

曾在今年7月初披露今年第3季，完成高價收購竹科光通訊廠索爾思光電的A股上市東山精密，14日在投資者互動平台表示，交易所涉及的中國和美國反壟斷審查均已完成和通過。

東山精密主要客戶涵蓋蘋果、特斯拉 等國際大廠，是中國最大印刷電路板（PCB）龍頭，於深交所上市。由於索爾思擁有先進半導體設計與矽光子技術，這起收購案立刻在產業界引起高度警戒，被指涉及台灣的國家安全問題。

有投資者14日向東山精密提問，「東山精密7月披露計畫今年第3季完成索爾思光電收購和股權交割，但是截至目前股權交割仍未完成，是什麼原因？另外今年7月新浪財經發文『東山精密59.35億元收購索爾思光電恐遭變故！台相關部門：將嚴格審查』，請問通過過去幾個月的實際操作，監管部門審查不通過的風險大嗎？」

公司董秘回答表示，感謝您對公司的關注與支持！交易所涉及的中國和美國反壟斷審查均已完成和通過。謝謝。

東山精密曾於6月15日發布公告，於6月13日召開董事會，審議透過全資子公司香港 超毅集團，以現金方式收購索爾思光電100%股份，收購對價不超過6.29億美元；同時，該公司擬認購索爾思光電不超過人民幣10億元的可轉債。投資金額合計不超過人民幣59.35億元。此次交易完成後，索爾思光電將成為東山精密的全資子公司。

成立於2007年的索爾思，是由成都的飛博創和台灣Luminent合併而來，是一家光通信設備製造企業，主營光模組的研發、生產和銷售，產品涵蓋資料中心、傳輸網路等領域。公司在成都、常州、台灣設有生產基地，具備從晶圓到模組的垂直整合能力。