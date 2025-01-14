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金融監管部門苦日子來了 中國將對央行等職員降薪50%

記者陳湘瑾／即時報導
路透14日引述消息人士透露，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會的職員將於本月開始集體降薪，此次降薪幅度約為總收入的50%。（中新社）
路透14日引述消息人士透露，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會的職員將於本月開始集體降薪，此次降薪幅度約為總收入的50%。（中新社）

此前傳出中國中央政府下發文件通知地方，睽違多年全面調漲公務員基本工資。不過，路透14日引述消息人士透露，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會的職員將於本月開始集體降薪，此次降薪幅度約為總收入的50%，降薪後三大監管部門薪酬水平預計將與公務員薪酬齊平。

消息人士稱，中國證券監督管理委員會的部門負責人年收入大約是人民幣30-40萬元（約新台幣135-180萬元），幾乎是其他國家機構公務員年收入的兩倍。此次的減薪政策將使部分董事級及以上的高階官員面臨60%減薪，部門的負責人削減近50%，部門負責人以下的官員將削減40%。

路透指出，此舉是要順應中國自2023年啟動的國家機構改革。2023年3月，中共中央、中國國務院印發《黨和國家機構改革方案》，決定在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建國家金融監督管理總局，為中國國務院直屬機構，並不再保留中國銀行保險監督管理委員會；同時將中國證券監督管理委員會從中國國務院的直屬事業單位，調整為中國國務院直屬機構，以強化資本市場監管職責。

國家金融監督管理總局和中國證券監督管理委員會此前屬於事業單位，其職員的薪酬體系是按照「參公事業單位」（參照公務員管理的事業單位）制定，即可以參考行業內同類專業技術人員指定特殊工資標準；其中，中國證券監督管理委員會的薪酬水平最高。而中國人民銀行雖然自1997年就一直隸屬於中國國務院，但是其員工薪資是與另外兩個監管機構保持一致。

國務院 證券 保險

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