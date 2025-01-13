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川普「打坐雕像」再現熱潮 電商平台出現仿製品

中央社廈門13日綜合外電報導
向來直言不諱的美國候任總統川普（Donald Trump），經工匠設計化身「打坐雕像」，神態莊嚴肅穆。路透
向來直言不諱的美國候任總統川普（Donald Trump），經工匠設計化身「打坐雕像」，神態莊嚴肅穆。路透

向來直言不諱的美國候任總統川普（Donald Trump），經工匠設計化身「打坐雕像」，神態莊嚴肅穆。隨著川普即將重返白宮，這些作品再度引發熱潮，在電商平台上甚至出現仿製品。

法新社報導，這個刻劃川普盤腿打坐、雙眼半開半闔的「坐佛雕像」，使人聯想到佛陀，這件作品出自中國設計師兼雕刻家洪金世（Hong Jinshi，音譯）之手。

這些富有禪意的川普雕像最早在2021年中國電商平台淘寶爆紅，之後登上全國新聞版面。洪金世按照作品尺寸大小，以人民幣999元到2萬元（約136.25美元到2727.74美元）不等價格出售。

如今，隨著川普預計1月20日就職、展開第二任期，這些陶瓷作品再度成為熱門商品。

最初設計這些作品純屬玩笑的洪金世說，自去年11月川普贏得總統大選後，許多人對這些作品大感興趣，「政治人物通常令人感到無聊，但他（川普）是經常發表奇特言論的網紅」。

47歲的洪金世估算，他過去幾年賣出數以百計這類陶瓷作品。他認為，這些作品讓顧客心一笑，原因是川普的「個性與雕像神態形成兩個極端反差」。

每件川普陶瓷像的包裝都印有中文標語「讓貴公司再次偉大」，巧妙呼應川普的的知名口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）。

有趣的是，川普陶瓷像的仿製品似乎出現在美國亞馬遜（Amazon）和中國拼多多旗下Temu在內等電商平台，商品售價高達45美元。

洪金世近來開始為另一位美國名人製作類似帶有嘲諷意味的雕像，這次主角換成川普支持者、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）；馬斯克似乎將在川普政府中擔任要職。

這座雕像將備受爭議的馬斯克塑造成漫威（Marvel）超級英雄鋼鐵人（Iron Man），身穿金光閃閃的動力服，但在洪金世的版本中，馬斯克跨在1艘巨型火箭上，象徵太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克的太空雄心。

中國設計師兼雕刻家洪金世（Hong Jinshi）坐在他設計的美國候任總統川普的...
中國設計師兼雕刻家洪金世（Hong Jinshi）坐在他設計的美國候任總統川普的「打坐雕像」旁。路透

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