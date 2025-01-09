泰警還原中國男演員遭「人口販運」始末：警惕工作邀約

泰國國家警察總署督察長塔查猜在曼谷接受新華社記者專訪，還原王星案始末。（新華社）

泰國 國家警察總署督察長塔查猜9日接受新華社記者專訪時說，初步調查確認，中國籍男演員王星為人口販運受害者，預計他將於10日返回中國。

塔查猜說，根據調查結果，王星收到工作邀約來到泰國，乘坐「工作邀約方」安排的車輛從曼谷素萬那普機場出發，途中拍攝了照片和地標並傳給在中國的親屬。王星說，直到穿過河流進入緬甸 鄉村，發現環境非常簡陋、沒有娛樂設施，才意識到自己可能被騙了。

據泰國達府移民局1月7日公佈的時間線，王星於當地時間1月3日凌晨3時16分入境泰國，3時40分乘車離開素萬那普機場，7時左右到達猜納府，9時左右經過甘烹碧府，10時左右到達達府湄索縣，隨後於11時左右失聯。經調查，王星在湄索縣經歷一次換車，警方並未發現他經過位於泰緬兩國邊境 間的泰緬一號友誼大橋。

塔查猜說，接到中方求助後，泰方動用監控錄像、電話記錄等技術手段，追蹤王星位置。案件調查進展較快是因為王星從素萬那普機場出發後，中途基本沒有停留，所乘車輛非常明確地直奔邊境。

「這使得我們的追蹤工作可以非常迅速地展開。我們發現他越過邊境的具體地點，隨後找到司機，從而獲得確切信息。」塔查猜說。

對於其他潛在類似案件，塔查猜說，如果有人求助，泰方會根據法律程序提供協助。「但有些案件複雜性較高，比如中途換車、換人、改變方向等情況，追蹤工作會變得更困難。」

塔查猜提醒來泰的中國訪客應警惕聲稱去鄰國工作的邀約，尤其是經過泰國到鄰近的第三國，以免落入詐騙集團手中。

「我們認為應加強國際合作，聯合開展宣傳教育，避免人們在不知情的情況下成為人口販運受害者。下周我們會召開緊急會議，討論如何防止類似事件發生，例如制定措施防止受騙者通過泰國前往第三國。」塔查猜說。

中國駐泰國大使館7日表示，據泰方通報，中國公民王某已於當地時間7日下午成功獲救，中國駐泰使領館對泰國政府及其他有關各方為此所作努力和富有成效的工作表示感謝。