河北張家口民眾冬泳受困冰層 逾20小時才被撈上岸

中國河北張家口有民眾在冬泳時被困在冰層下方，多名救援人員從4日下午起開始切割冰面進行搜救，但經過一晚，直到5日午後該人員方被打撈上岸。（圖／取自頭條新聞微博）

中國社群4日下午起出現多段影片內容稱，河北張家口有人在冬泳時被困在冰層下方，多名救援人員從4日下午起開始切割冰面進行搜救，但經過一晚，直到5日午後該人員方被打撈上岸，被困於冰層底下逾20小時。

影片來源：聯合新聞網

「張家口一冬泳者被困冰層下」詞條5日登上微博 熱搜。網傳影片顯示，在結冰的河面上，多名救援人員正在切割冰面進行救援，岸邊圍滿了人群，多輛消防車停在路邊，車燈閃爍。

綜合中媒報導，有當地商家稱，事發地點在清水河張家口市展覽館河段。4日下午2時多到4、5時之間，消防隊員一直在冰上救援。另有多名當地居民還原狀況稱，是有一名冬泳愛好者游泳時進入冰層下受困。

據報導，張家口市多層級緊急部門工作人員回覆查詢時僅表示，沒有掌握狀況。當地警方則稱詳細案情不便透露。而當地緊急救援部門表示，已到現場進行救援。

中媒5日上午報導，一名接近應急救援人員的知情人士稱，被困人員位置已基本確認，截至上午11時仍在進行破冰工作，搜救還在繼續。

而5日下午最新報導，有一名現場民眾倪女士稱，當日中午12點50分路過事發地時，注意到受困民眾已被消防人員「打撈」上來。截至目前，官方尚未有進一步案情通報。