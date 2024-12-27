我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

今年第9次 中外交部制裁7美企反制對台軍售

記者陳政錄／即時報導
中國外交部發言人毛寧說，「台獨」是死路一條，美國「以武助獨」只會引火燒身、自食惡果。（美聯社）
中國外交部發言人毛寧說，「台獨」是死路一條，美國「以武助獨」只會引火燒身、自食惡果。（美聯社）

因應美國對台軍售，中國外交部27日宣布今年第九次對美反制措施，對英斯圖、哈德森技術等7家美國軍工企業及相關高階主管祭出制裁。中國外交部發言人毛寧在記者會上表示，「台獨」是死路一條，美國「以武助獨」只會引火燒身、自食惡果。

中國外交部27日下午，公布「關於對美國軍工企業及高階主管採取反制措施的決定」，表示美國近日再次宣布向「中國台灣地區」提供大額武器援助並出售武器，美國「2025財年國防授權法案」包括多項涉華消極條款，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

因此，中國外交部說，依據反外國制裁法，中方決定對英斯圖公司、哈德森技術公司、薩羅尼克科技公司、雷神加拿大公司、雷神澳洲公司、愛爾康公司、國際海洋工程公司等7家後附《反制清單》列明的企業及相關高階主管採取以下反制措施：

一、凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；二、禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。據中國外交部，本決定自2024年12月27日起施行。

中國外交部發言人毛寧27日也在主持例行記者會時說，「台獨」是死路一條，美國「以武助獨」只會引火燒身、自食惡果。

她抨擊，美方有關法案涉華條款充斥冷戰零和思維和意識形態偏見，罔顧事實，渲染「中國威脅」，鼓譟美對台軍事支持，為增加美軍費、維持美霸權尋找藉口，危害地區和平穩定。

毛寧說，中方敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，立即停止以任何方式武裝台灣，客觀理性看待中國發展和中美關係，不得實施有關法案涉華消極條款，停止採取損害中國利益的錯誤言行。中國將繼續採取一切必要措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。

日前，美國20日公告，美國總統拜登運用總統提用權宣布提供台灣5.7億美元軍援，同時，美國防部安全合作署也宣布就對台軍售七六快砲座零附件及Link-16終端機升級約2.95億美元，將進行知會國會程序。這是拜登卸任前夕、任內第十九度對台軍售。當時，中國外交部批評，美國此舉嚴重侵犯中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，已第一時間向美方提出嚴正交涉；中國國台辦也要求美方立即停止武裝台灣，慎之又慎處理台灣問題。

本月5日，中國外交部也曾為因應美國對台軍售，宣布反制措施，當時，中國官媒央視旗下帳號就統計指出，這是今年以來中國第8次因對台軍售問題對美採取反制措施，認為當前中國對美反制體系已經越來越成熟，反制「包圍圈」逐步擴大也更趨精準；因此，加上今天的制裁，中國今年已第九次， 因應美國對台軍售，宣布對美企等的反制措施。

軍售 拜登 澳洲

上一則

碧桂園出售長鑫科技1.56％股權 所得將用於保交樓

下一則

中國海警在黃岩島執法巡查 稱強化管控力度

延伸閱讀

紐時：北卡州長庫伯元旦將屆滿卸任 民主黨寄望2028

紐時：北卡州長庫伯元旦將屆滿卸任 民主黨寄望2028
謀殺12人 費城毒梟獲拜登總統特赦 死刑減為無期徒刑

謀殺12人 費城毒梟獲拜登總統特赦 死刑減為無期徒刑
美制裁香港官員延5年 港府嗤之以鼻：只會損己利益

美制裁香港官員延5年 港府嗤之以鼻：只會損己利益
姦殺2女童 伊州死因減刑改終身 芝加哥謀殺病人醫師同獲特赦免死

姦殺2女童 伊州死因減刑改終身 芝加哥謀殺病人醫師同獲特赦免死

熱門新聞

葉女士拆開快遞，發現她買的金戒指竟變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾。（視頻截圖）

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

2024-12-21 06:00
(路透)

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

2024-12-20 14:06
中國商飛公司副總經理魏應彪透露，正在預研比C929更大的民航飛機C939。（取材自百度）

中國商飛擬造C939 對標波音777、空客A350

2024-12-21 04:00
哈爾濱的黃玫瑰瀑布和冰封黃玫瑰。(取材自微博)

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

2024-12-20 06:30
中國女大生在酒店床上餵「宙斯」吃薯片。（視頻截圖）

烏克蘭知名電競手炫耀上海獵艷：女大生「初見即合體」

2024-12-20 04:30
中國高功率微波武器「颶風3000」，號稱可以烤焦3公里內的無人機。（圖／取自澎派新聞）

瞬間烤焦3公里內無人機 中國微波武器「颶風3000」亮相

2024-12-25 13:48

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥