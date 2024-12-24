日外相訪北京談水產 中韓外長搶先通話維繫友好

中國外交部發言人毛寧24日宣布，日本外相岩屋毅將於25日應邀訪問中國，並將同中國外長王毅會談。（路透）

日本 外相岩屋毅將於25日到訪中國大陸，這是他任內首次訪中。他將與中共中央外辦主任兼外長王毅 進行會談，還將出席5年來首次的「中日高級別人文交流磋商機制」會議。另外，在岩屋毅到訪前，王毅應約與南韓 外交部長趙兌烈通話，顯示南韓希望在中日謀求進一步和緩的局勢下，也維繫中韓之間的友好態勢。

日本共同社報導，岩屋毅24日在記者會上宣布，25日對中國進行就任後首次訪問，將與王毅舉行會談。

中國外交部發言人毛寧也宣布訪問消息，她指出，今年11月國家主席習近平 與日本首相石破茂 在APEC領導人利馬會議期間會晤，一致同意保持高層交往，用好經濟、人文等領域高級別對話機制。

毛寧表示，中方重視岩屋毅此訪，中國領導人將與其會見，王毅將同他舉行會談，並將共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議。她並指出，中方願同日方一道，著眼共同利益，加強對話溝通，深化務實合作，妥善管控分歧，共同努力全面推進中日戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

日本外相上一次訪中，是去年4月林芳正。據共同社消息，此次會談中，岩屋毅可能會針對中國因福島核廢水排海而實施的日本水產品禁令，再次要求中方「切實履行恢復進口的首腦間共識」，此前雙方專家甫於18日在北京舉行對話。

自由亞洲電台報導，台灣政治大學名譽教授丁樹範指出，習近平主政的北京當局過去對外態度極度傲慢，但當發覺西方反彈很大，慢慢開始調整；加上川普即將就任美國總統，中方想借機分化美國和傳統盟邦的關係。

台灣的輔仁大學日本語文學系教授何思慎同樣認為，中日應會朝雙邊關係改善方向走。背後有川普的因素，如同安倍時的中日關係相對也走得比較穩健類似。

只是，中日官方想「向好」，但民間仍緊張。

日本民間組團「言論NPO」和中國國際傳播集團日前發布兩國聯合輿論調查結果。結果顯示，對日本印象「不好」的中國受訪者達到87.7%，比上一次2023的調查上升24.8個百分點，是歷史上類似調查數據第2高。受訪日本人對中國的印象「不好」占89%，下降3.2個百分點。

另外，外交部長王毅24日應約同南韓外交部長趙兌烈通電話。趙兌烈表示，韓方對韓中經貿合作不斷擴大感到滿意，期待打造更多互利互惠成果。王毅表示，中方注意到韓國近期國內局勢變化，中國奉行不干涉內政原則，相信南韓人民有智慧有能力妥善處理國內問題。