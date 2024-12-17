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上海副市長拋團客訪台 國台辦：樂見上海居民早日赴台

特派記者廖士鋒／哈爾濱即時報導
圖為中國國台辦大門。（記者廖士鋒／攝影）
圖為中國國台辦大門。（記者廖士鋒／攝影）

上海市副市長華源在雙城論壇期間宣布，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，對此中國國台辦17日晚間表示，樂見包括上海居民在內的中國居民早日恢復赴台旅遊，並呼籲「民進黨當局應盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作的禁限阻撓」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮17日晚間以答記者問方式，回應上述議題。她指出，中國一貫明確支持實現兩岸人員往來正常化和包括旅遊在內的兩岸各領域交流常態化。

朱鳳蓮強調，「上海方面在雙城論壇期間關於涉台旅遊的意向性表態，符合兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心願，符合兩岸同胞特別是廣大台灣同胞的利益福祉，得到島內民眾和旅遊業界的歡迎」。

她提及，「我們樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，民進黨當局應盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作的禁限阻撓」。

另對於今年雙城論壇已經落幕，朱鳳蓮則表示，兩市代表深入交流互動，達成許多積極共識，簽署了兩項交流合作備忘錄，在深化兩市合作上取得新成果，給兩市民眾帶來實實在在好處，受到兩岸同胞的廣泛關注與歡迎。

她並提到，由於今年論壇輪到在台北市舉辦，上海市按照以往慣例和工作需要組團赴台，「但部分團員和記者卻遭到民進黨當局刻意刁難、阻撓，無法成行」，朱鳳蓮批評「民進黨當局這種做法無理取鬧，不得人心」。

朱鳳蓮最後強調，「兩岸同胞都是中國人、是一家人，本應常來常往加強交流合作」，「我們將和廣大台灣同胞一道，堅持一個中國原則和『九二共識』，反對『台獨』分裂，持續推動兩岸交流合作、融合發展，造福兩岸同胞，推進祖國統一和民族復興」。

民進黨 雙城論壇

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