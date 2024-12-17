阿里巴巴退出實體零售 認賠13億美元賣掉銀泰百貨

中國電商巨頭阿里巴巴今天公告，出售旗下的銀泰百貨，預計因此虧損約人民幣93億元（約13億美元）。（美聯社）

中國電商 巨頭阿里巴巴今天公告，出售旗下的銀泰百貨，預計因此虧損約人民幣93億元（約13億美元）。陸媒指出，阿里巴巴去年開始出售非核心資產，此舉是退出傳統實體零售業 務，甩掉大包袱。

銀泰百貨在官網簡介宣稱，「讓天下商場沒有難做的生意」。1998年在杭州起家，銀泰百貨目前在中國大陸擁有59家百貨公司與購物中心，其中36家在浙江省。

阿里巴巴17日中午在香港交易所公告，公司與另一名少數股東同意將銀泰100%的股權出售給由雅戈爾集團和銀泰管理團隊成員組成的購買方財團。

公告稱，阿里巴巴目前持有銀泰約99%的股權，銀泰出售的所得款項總額約為人民幣74億元。阿里巴巴預計因出售銀泰而錄得的虧損約為93億元。

經濟觀察網報導，這起交易中提及的銀泰百貨少數股東，便是銀泰集團創始人沈國軍，他持有1%的股份。交易由雅戈爾和沈國軍一起出資，從阿里手中買回銀泰百貨。

報導說，此舉印證一名接近阿里管理層人士的說法，出售銀泰百貨就是阿里在減負，甩掉了一個「大包袱」。

2023年6月，蔡崇信出任阿里巴巴董事會主席後，開始對未來戰略進行再梳理，期間啟動了對新零售戰略相關業務的出售談判。

2024年2月7日，蔡崇信在阿里巴巴財報電話會議上明確表示，「傳統實體零售業務不是阿里的核心業務，退出這類業務也是合理的做法，但這需要時間，根據市場情況慢慢實現」。此後，「銀泰百貨要被賣」的傳聞甚囂塵上。

在2024財年（2023年4月1日至2024年3月31日）前9個月，阿里巴巴共完成17億美元的非核心資產退出，相繼減持了B站、小鵬汽車等。

蔡崇信強調，阿里巴巴的首要目標是「在電商領域獲勝」，為此需要恢復市占率，推動業務增長。

阿里巴巴與銀泰百貨的合作始於2013年，當時網路行業正是高歌猛進的時候。一名阿里內部人士透露，已經在線上零售市場成為巨頭的阿里，決定布局實體零售市場，而經營著連鎖百貨和購物中心的銀泰百貨也恰巧處於網路轉型失敗的當下，雙方一拍即合。

2014年，阿里巴巴斥資港幣53.7億元（下同，約7.4億美元）入股銀泰百貨。此後，阿里不斷增持，2016年成為銀泰最大股東；2017年宣布啟動銀泰百貨的私有化，以198億元完成交易。其後，阿里增持股份至99%，合計投入超過250億元。

報導提到，在銀泰百貨私有化前夕，馬雲在2016年的雲棲大會上首次提出「新零售」概念，當時他認為純電商將無路可走，線上線下的結合才能有效帶動發展。

報導指出，銀泰百貨2023年業績顯示，在315億元的銷售收入中，來自線上的銷售占比達25%。可是，這一成果是巨額投入換來的。

一名銀泰百貨管理層人士透露，公司光搭數位化基礎設施就耗時3年，業務上雲要求內部全流程，包括供應商管理、人力資源等各環節都要實現數位化，這對於有超過5萬員工、數百家合作企業的銀泰百貨來說，投入巨大。

可是從阿里2024財年業績看，包括銀泰百貨在內的新零售業務構成的「所有其他」收入，反而減少2%。

報導指出，阿里巴巴一步步將銀泰百貨納入麾下，投資 額合計超過港幣250億元，但今天出售所得的74億元，還不及初期投入的1/3。對這個賠本生意，阿里決定止血。

「這是對雙方最好的安排」，盤古智庫高級研究員江瀚分析，阿里巴巴的戰略聚焦和投入正在見效，退出銀泰百貨有助於進一步聚焦和發展核心業務。而對銀泰百貨來說，未來有望在雅戈爾集團的平台與資源支持下進行變革。