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不准低俗二創？中國廣電總局出手整頓「AI魔改」短片

記者賴錦宏／即時報導
網友用AI惡搞「甄嬛傳」。（圖／取自微博）
網友用AI惡搞「甄嬛傳」。（圖／取自微博）

人工智能AI）工具漸趨普及，中國近日有人大量利用「AI魔改」經典電視劇，出現唐僧與女妖親熱、林黛玉對打賈寶玉、甄嬛持自動步槍掃射等搞笑片段。「AI魔改」短片引起中國國家廣電總局出手，指其涉褻瀆經典及侵權，發文要嚴查規範。不少中國網友認為「AI魔改」短片即使低俗，但動輒規管是「新時代杞人憂天」。

中國網路近日湧現大批AI魔改的短片，短片均以中國國產經典電視劇為題材，加入誇張的情節道具，例如在《西遊記》中，唐僧與女妖精親熱；《紅樓夢》內的林黛玉變成拳擊手，與賈寶玉對打；《甄嬛傳》內的甄嬛會吃漢堡飽、持衝鋒槍掃射皇上，以及駕駛摩托車等等。

AI魔改熱潮引起中國網友談論，不少人認為是搞笑博流量，也有人指是無傷大雅的二次創作，亦有網友不滿魔改摧毀經典劇集等等。

針對AI魔改短片，12月8日，中國廣電總局網路視聽司發布《管理提示（AI魔改）》指出，這些影片為博流量，毫無邊界褻瀆經典IP、衝擊傳統文化認知，與原著精神核心相悖，且涉嫌構成侵權行為。

《管理提示》提出具體管理要求：

一、各相關省局督促轄區內短影片平台排查清理AI「魔改」影視劇的短影片，並於12月10日反饋工作情況；

二、嚴格落實生成式人工智慧內容稽核要求，舉一反三。對各自平台開發的大模型或AI特效功能等進行自查，對在平台上使用、傳播的各類相關技術產品嚴格准入和監看，對AI生成內容做出顯著提示。

對此，有中國網友留言稱：「新時代杞人憂天」、「管的真寬」、「哈哈哈哈，就這還想發展新質生產力，搞笑！」「食品安全，環境保護有這力度就好了」、「管的太多了，認為侵權就讓版權方告、投訴就行了」。但也有人認為，「早該治理了！」

網友用AI惡搞「甄嬛傳」。（圖／取自微博）
網友用AI惡搞「甄嬛傳」。（圖／取自微博）

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