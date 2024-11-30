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UNIQLO不用新疆棉遭網友抵制 人民網轉向了？籲冷眼靜觀

中央社台北30日電
日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，遭到撻伐。(路透)
日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，遭到撻伐。(路透)

日本服裝品牌優衣庫（UNIQLO）創辦人柳井正日前向外媒表示，公司產品不使用來自新疆的棉花，引發中國網友反彈。不過，中國官媒人民網今天反過來安撫網友要「冷眼靜觀」，並將矛頭對準「美西方政客和媒體」。

英國廣播公司（BBC）28日報導，UNIQLO母公司迅銷集團董事長柳井正表態沒有使用來自中國新疆地區的棉花。消息傳出後，引發中國網友反彈，在社群平台斥責UNIQLO「吃飯砸鍋」，表態要抵制。有關「優衣庫」、「我支持新疆棉」等相關話題一度占據微博熱搜榜上。

不過，人民網今晚發表題為「優衣庫事件，宜冷眼靜觀」的評論稱，「一些西方媒體惡意炒作，故意帶節奏，表示柳井正此番表態可能引發被中國消費者抵制的風險」，反批西方媒體「逼柳井正表態」。

文章還是批評了UNIQLO，指其在中國門市數量早已超過在日門市數量，「享受了中國高速發展所釋放的紅利」，並指柳井正的言論暴露出「這家企業無視基本的商業倫理，缺乏對事實、對市場、對消費者的起碼尊重，不論出於何種目的，直觀感受只能是無知傲慢，令人不齒」。

這篇文章說，中國網友在柳井正表態後的激憤反應是「愛國熱忱」，呼籲他們在宣示立場的同時，更要理性看待問題的本質所在，「看穿美西方政客和媒體上下其手、混淆視聽，圖謀不軌的把戲」。

文章還說，大國要有大國的視野和襟懷，身為「成熟而理性的國民」，不會被人挑釁後方寸大亂；「在認清那些『小把戲』的本質之後，嗤之以鼻就好」。

中國外交部發言人毛寧29日在例行記者會上，針對UNIQLO不使用新疆棉花的相關問題表示，中方希望有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾，獨立自主作出符合自身利益的商業決策。

2020年底，美國要求所有入境口岸扣留新疆棉花產品和任何類似產品，除非能證明在生產過程中沒有使用「強制勞動」才予以放行。此舉2021年初在中國引起強烈反彈，H&M、Nike、Adidas等品牌皆因此遭到抵制。

不同於當時的背景，當前中國經濟形勢嚴峻，官方多次強調穩外資、穩就業。

中日關係也出現改善跡象，日本首相石破茂16日與中國國家主席習近平在APEC場邊會談，雙方還同意盡快將福島核處理水排海問題達成的共識轉化為行動。日本經濟新聞就分析，會談凸顯中國意圖接近日本來因應川普將上台就任美國總統的態度。

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