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韓戰救台灣？大陸知名冷戰學者：核心問題在中蘇同盟

記者黃雅慧／台北即時報導
大陸知名冷戰學者沈志華27日在中研院演講指出，台灣問題演變至今，是在中蘇同盟、國共美蘇多方關係之下演變的結果。記者黃雅慧／攝影
大陸知名冷戰學者沈志華27日在中研院演講指出，台灣問題演變至今，是在中蘇同盟、國共美蘇多方關係之下演變的結果。記者黃雅慧／攝影

回顧韓戰與台灣命運的歷史，大陸知名冷戰學者、華東師範大學歷史學系終身教授、冷戰國際史研究中心主任、周邊國家研究院院長沈志華表示，一般認為是韓戰爆發，導致中共放棄解放台灣，這說法成立，但太簡單。台灣問題演變至今，是在中蘇同盟、國共美蘇多方關係之下演變的結果。

沈志華27日於中研院發表以「中蘇同盟、朝鮮戰爭與中共武力犯台的困境」主題演說，並作出前述發言。

沈志華認為，如果沒有韓戰、第七艦隊，或是解放軍提前解放台灣，中共也不見得能攻下台灣。也因此，他認為核心問題在於，到底阻止中共武力犯台的因素是什麼。

沈志華在爬梳歷史檔案後，做出四點觀察：一是真正影響中共武力攻台不是韓戰，核心問題是中蘇同盟，史達林為了保住蘇聯遠東戰略利益，決定為時任北韓領導金日成進攻南韓開綠燈，在東北亞挑起戰事；二是1940年代末，中蘇關係、中美關係、美蘇關係錯綜複雜，存在各種變因，中共武力攻台就是解不開的死結；三是毛澤東和史達林都要維持中蘇同盟，可能都不想走到破裂，所以彼此進進退退；四是韓戰爆發前，沒有人認為台灣是國際問題，中共、國民黨、美蘇都這麼看，但韓戰爆發後，台灣問題被納入遠東地區國際安全範疇，就不只是中國內政問題，如果發生軍事衝突，就是地區安全問題，就是國際問題，毛澤東到1958年才看明白。

沈志華引用1958年9月30日中共中央軍委下發指示稿提到，關於解放台灣，「解放台灣和沿海島嶼，雖屬我國內政問題，但實際上已變成一種嚴重複雜的國際鬥爭」，因此此事要從長計議。所以當時放棄武力攻台，改為和平解放。「這個問題在1950年已經顯露出來，但當時未感知。」他說。

沈志華認為，中共最開始攻台計畫，想法比較簡單，主要考慮三要素：一是解放軍過長江後勢如破竹，國民黨基本沒抵抗，因此認為攻打台灣舉手之勞；二是中共指望台灣起義內應；三是指望蘇聯海軍、空軍支援，中共主攻陸戰。

但前述想法後來一一被擊破，沈志華指出，一方面台共蔡孝乾等人被破獲、投降，同時1949年10月的金門古寧頭戰役因情報出問題，加上不懂海戰導致失利，而蘇聯當時領導史達林也未直接應允提供中共協助。且中間在歷經國共美蘇四方心理角力戰，最後演變至今。

中共 解放軍 國民黨

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