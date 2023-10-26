李克強心臟病發逝世 享壽68歲

中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

央視新聞報導，中國共產黨第17屆、18屆、19屆中央政治局常委，國務院 前總理李克強 ，近日在上海休息，2023年10月26日因突發心臟病 ，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。訃告後發。

李克強今年3月卸任國務院總理，他在卸任前曾在向國務院辦公廳人員告別講話時提到「人在幹，天在看，蒼天有眼」，引發社群平台推特上網友的關注，認為是「意有所指」。

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李克強1955年7月生，安徽定遠人，他是習近平第一個十年任期「習李體制」的國家第二把手。他於1976年5月加入中國共產黨，北京大學法律系和經濟學院經濟學專業畢業，在職研究生學歷，法學學士、經濟學博士學位。

李克強是中共共產主義青年團團中央總書記出身，是典型團派，曾在2007年習近平被欽定為中共的接班人之前，被認為是接任同為團派出身的胡錦濤國家主席及總書記職位的熱門人選，但最後卻由習近平在權力平衡考量下出任，李克強只能屈居國務院總理。

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去年中共20大前，李克強亦一度被猜測仍可能以人大委員長等位子留任中共中央政治七常委之一，但最後七常委都是習家班人馬，團派全數出局，李克強黯然退出政治職位。但其親民勤政形象頗受各方好評，卻不料在卸任半年多後即因心臟病猝逝。

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