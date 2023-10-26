曾直言中國6億人月收僅1000元 李克強親民形象頗受好評

2022年10月16日，中國共產黨第20次全國代表大會在北京開幕，時任中國國務院總理李克強主持大會。 (新華社)

中國官方今天(北京時間27日)上午證實，中國國務院 前總理李克強 因心臟病發，27日凌晨於上海逝世，享壽68歲。李克強曾在2020年的「兩會 」記者會上，直言中國有6億人口的每個月收入只有人民幣1000元左右，被認為是作風更貼近民情的高層，頗受基層民眾的好評。

根據中國官媒央視上午報導，「中國共產黨第17屆、18屆、19屆中央政治局常委，國務院前總理李克強近日在上海休息，2023年10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。訃告後發。」

據公開資料，李克強是漢族，1955年7月生，安徽定遠人，1976年5月加入中國共產黨，北京大學法律系和經濟學院經濟學專業畢業，具有在職研究生學歷，法學學士、經濟學博士學位。

香港01報導，2007年，李克強在中國共產黨15大上升任政治局常委，次年擔任國務院第一副總理，成為正國級領導人。2012年他又連任政治局常委，次年升任國務院總理。2012年到2022年期間，在政治局常委中，李克強的黨內排名僅次於習近平。

擔任中國總理期間，李克強提出「放管服」（簡政放權）改革，推動結構性改革。李克強還曾主張，在城市發展過程中，給地攤經濟一定的空間。

近年他較受關注的言論是，在2020年「兩會」的記者會上，李克強直言，中國當前有6億人口的每個月收入只有人民幣1000元左右，引起各界關注，尤其在中共中央多次強調「脫貧」政策取得重大成就之際。

據報導，李克強今年2月23日曾到中國國家發展和改革委員會、財政部考察並主持召開座談會，他對兩個單位職員的談話影片，在社群媒體上播放量超過10億次。

另外，卸任總理前夕，李克強在向國務院辦公廳人員告別講話時提到「人在幹，天在看，蒼天有眼」，也引發社群平台各界網友關注，認為是「意有所指」。

去年的兩會記者會上，李克強曾說，今年是本屆政府的最後一年，也是他擔任總理的最後一年。

李克強當時說，本屆政府以來，國際形勢複雜多變，國內矛盾和困難疊加。提到最大的挑戰，直言是新冠疫情及其給經濟帶來的嚴重衝擊，但強調「我們志不求易、事不避難、行不避險，盡了最大努力」。

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