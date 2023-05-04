2中國遊客命喪峇里島 友：他們是感情很好的情侶

一男一女兩名中國遊客在印尼峇里島一家飯店身亡。(取材自大象新聞)

一男一女兩名中國遊客在印尼 峇里島一家飯店身亡，據當地媒體報導，男性死者被發現躺在飯店走廊的陽台上，渾身是血，脖子和左腿均有傷口。女性死者則躺在房間浴室內，頸上有纏繞的傷口，兩名死者當時均全身赤裸。

大象新聞報導，女性死者的多位朋友表示，兩名是感情很好的一對情侶。目前兩名死者的家屬已經前往峇里島，案件的具體情況還要等待官方通告。

報導說，小雨（化名）是女性死者的高中好友，在案件被報導後，她看到網路上出現一些猜測兩名死者身分的留言，「有人造謠真的很生氣，他們倆是感情很好的情侶，希望一些網友別再造謠，這些不實的謠言對他們的家屬和朋友是二次傷害」。

小雨說，兩名死者生前感情很好，女死者是江西九江人，男死者是廣西桂林平樂人。小雨稱，兩人在一起有兩三年時間，女孩子剛大學畢業，男孩在做生意。女孩不僅漂亮性格也很好，平時會在朋友圈分享她和男友的旅行日常。

報導稱，據兩名死者的另一位朋友表示，死者親屬已經趕赴峇里島。

報導指，峇里島洲際酒店官網顯示，目前該酒店仍然可以預約入住。

峇里島洲際酒店官網顯示，目前該酒店仍然可以預約入住。(取材自大象新聞)

這起命案發生在1日，根據飯店監視器畫面，女死者程佳楠（Cheng Jianan，音譯）在4月30日晚上8時左右一人前往飯店登記入住，5月1日凌晨0時17分左右，男死者李馳明（Li chiming，音譯）抵達飯店大廳，與程佳楠碰面後，兩人一起進入房間。0時50分左右，李馳明被拍到離開房間一段時間後又回房。1時17分左右，一名飯店員工將客房服務訂購的食物送入房內，隨後離開。直至上午6時32分，監視器畫面顯示，李馳明匍匐著從房間裡爬出來，最終在走廊上死去。