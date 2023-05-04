我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：全美逾186家地區性銀行 可能倒閉

男先殺母親、祖母 再殺麥當勞經理後自殺 喬州再傳槍案

2中國遊客命喪峇里島 友：他們是感情很好的情侶

世界新聞網／即時報導
一男一女兩名中國遊客在印尼峇里島一家飯店身亡。(取材自大象新聞)
一男一女兩名中國遊客在印尼峇里島一家飯店身亡。(取材自大象新聞)

一男一女兩名中國遊客在印尼峇里島一家飯店身亡，據當地媒體報導，男性死者被發現躺在飯店走廊的陽台上，渾身是血，脖子和左腿均有傷口。女性死者則躺在房間浴室內，頸上有纏繞的傷口，兩名死者當時均全身赤裸。

大象新聞報導，女性死者的多位朋友表示，兩名是感情很好的一對情侶。目前兩名死者的家屬已經前往峇里島，案件的具體情況還要等待官方通告。

報導說，小雨（化名）是女性死者的高中好友，在案件被報導後，她看到網路上出現一些猜測兩名死者身分的留言，「有人造謠真的很生氣，他們倆是感情很好的情侶，希望一些網友別再造謠，這些不實的謠言對他們的家屬和朋友是二次傷害」。

小雨說，兩名死者生前感情很好，女死者是江西九江人，男死者是廣西桂林平樂人。小雨稱，兩人在一起有兩三年時間，女孩子剛大學畢業，男孩在做生意。女孩不僅漂亮性格也很好，平時會在朋友圈分享她和男友的旅行日常。

報導稱，據兩名死者的另一位朋友表示，死者親屬已經趕赴峇里島。

報導指，峇里島洲際酒店官網顯示，目前該酒店仍然可以預約入住。

峇里島洲際酒店官網顯示，目前該酒店仍然可以預約入住。(取材自大象新聞)
峇里島洲際酒店官網顯示，目前該酒店仍然可以預約入住。(取材自大象新聞)

這起命案發生在1日，根據飯店監視器畫面，女死者程佳楠（Cheng Jianan，音譯）在4月30日晚上8時左右一人前往飯店登記入住，5月1日凌晨0時17分左右，男死者李馳明（Li chiming，音譯）抵達飯店大廳，與程佳楠碰面後，兩人一起進入房間。0時50分左右，李馳明被拍到離開房間一段時間後又回房。1時17分左右，一名飯店員工將客房服務訂購的食物送入房內，隨後離開。直至上午6時32分，監視器畫面顯示，李馳明匍匐著從房間裡爬出來，最終在走廊上死去。

印尼

上一則

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

延伸閱讀

世界晚報／導航帶跑偏 女司機竟直接開進海裡

世界晚報／導航帶跑偏 女司機竟直接開進海裡
峇里島身亡中國女或遭勒頸…同樓住客未察覺命案「後怕」

峇里島身亡中國女或遭勒頸…同樓住客未察覺命案「後怕」
峇里島命案女死者查到了？「他們戀愛很多年」

峇里島命案女死者查到了？「他們戀愛很多年」
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
搭飛機遇前座傾倒椅背怎麼辦？他1奇招給對方「酷刑」

搭飛機遇前座傾倒椅背怎麼辦？他1奇招給對方「酷刑」
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
何處是老家／白卡保底 華埠無證長者無福消受 連生病都沒保險

何處是老家／白卡保底 華埠無證長者無福消受 連生病都沒保險