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峇里島身亡中國女或遭勒頸…同樓住客未察覺命案「後怕」

世界新聞網╱即時報導
（取自radarbali網站）
（取自radarbali網站）

當地時間5月1日，一男一女兩名中國遊客在印尼峇里島一家飯店意外身亡。5月4日上午，中國駐登巴薩總領事館證實兩名死者均為中國公民。

紅星新聞報導，據當天住在同一飯店同一層樓的中國遊客表示，出事房間位於飯店的2樓，雖然他與女友所住的房間和兩名死者的房間僅相隔兩個房間，但他在早晨醒來的時候並沒有聽到任何動靜。據他描述，飯店方面處理事發現場的速度很快，以至於同一樓層的很多住客都不清楚究竟發生了什麼事。

他並表示當天上午曾數次出入房間，都沒有發現異常情況。他看到飯店走廊兩端被白布封了起來，經理也主動詢問了他要不要換房，但「心很大」他完全沒有察覺有命案發生；得知真相後，「還是會有點後怕」。另一位住在該飯店的客人則表示，飯店經理事後有主動詢問他是否要換房。

印尼當地法醫鑑定結果顯示，男性死者李馳明(Li Chiming，以下皆為音譯）身上的傷口為銳器所致，而女性死者程佳楠(Cheng Jianan)脖子周圍的瘀青顯示她生前或許曾遭人勒頸。

法醫表示，女性死者程佳楠的身上沒有發現開放性創傷，但她死時是泡在裝滿水的浴缸裡，右手、右膝和右邊額頭上都有瘀傷，同時嘴巴和鼻腔裡還在往外冒白色的泡沫。程佳楠的脖子上環繞了一圈很深的瘀青，應該是被繩索或者其他類似的東西勒過。

男性死者李馳明的身上則有兩處開放性創傷，應該是銳器割傷導致的。但是光憑外傷還很難鑑定死者究竟是自殺還是受到了他人的攻擊。 「從受傷的角度看，自己自殘或者受到別人的攻擊都有可能。」法醫還在等待警方的進一步指示。如需進一步查清死因，可能需要對屍體做解剖，這一步必須要得到死者家屬的授權才能進行。

另據新京報報導，女性死者是江西九江人，另一名死者是廣西桂林平樂人。江西省南昌市公安局工作人員5月4日表示，查詢到一名與死者姓名發音相同的女性，出生於2001年。該名女子於今年4月25日前往泰國，出國事由是自費留學。另據廣西桂林平樂縣警方知情人士透露，此次事件中另一名死者的屬地派出所是平樂縣公安局附城派出所。

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