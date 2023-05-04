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中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血爬20分鐘

「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

記者陳宥菘／即時報導
（取自radarbali網站）
（取自radarbali網站）

中國五一連假結束卻傳出憾事。當地媒體報道指，一對來自中國的情侶周一（5月1日）早被發現全身赤裸死於酒店。閉路電視曾拍攝到男性死者滿身鮮血在酒店走廊掙扎爬行20分鐘的畫面。中國駐登巴薩總領事館亦證實，兩名死者確為中國公民，但無法透露其他細節。另外，當地警方目前正就案件進行調查。

綜合印尼媒體detikbali、《香港01》等媒體報導，這起事件發生在峇里島金巴蘭一座五星級渡假飯店內，1日清晨6時43分，飯店員工接獲房客電話通報，聽到有人在呼救的聲音，隨即趕往現場，卻發現20多歲的李姓男房客全裸且滿身是血，倒臥在房外走廊上，已明顯死亡。

飯店員工再往房內查看發現，另一名20多歲程姓女房客全裸陳屍在浴缸，且頸部有纏繞的傷口，額頭上也有瘀傷。

報導指，該飯店房間是由程女預約。根據監視器畫面，程女在4月30日晚間8點左右獨自入住，李男則在1日清晨12點17分抵達飯店大廳，兩人會合後一同回到房間。12點50分左右，李男一度離開房間，但不久後回房。監視器下一次拍到房客的身影，便是全身是血的李男於6點32分爬行離開房間呼救。據了解，他一度在走廊中掙扎了逾20分鐘，直到凌晨6時55分左右才徹底失去生命跡象。

印尼當地警方已介入調查案件。男性死者為25歲的李馳明（Li chiming，音譯），女性死者為22歲的程佳楠（Cheng Jianan，音譯），二人分別來自江西和廣西。detikbali報導，警方針對兩名死者的初步外部檢查，李男左右頸部有開放性傷口，左腿有開放性傷口，身上也沾滿了泥土，左胸和左臂下面全是水泡；程女的屍體被發現仰臥在滿水的浴缸內，脖子上有纏繞的傷口，額頭上有瘀青。

報導稱，印尼法醫設施負責人表示，李男屍體左右都有11到12公分的開放性傷口，可能是由利器造成的。4日，法醫將對程女遺體進行屍檢，而李男遺體則尚未獲得家屬同意。

警方表示，經查兩人屋內的個人物品皆無遺失。至於是自殺或他殺，仍有待進一步釐清。由於峇里島受到不少中國遊客喜愛，因此這起事故也引起中國民眾高度關注。

另有印尼媒體報道，兩名死者的身份為「合法戀人」，目前尚不清楚案件是謀殺案還是情感糾紛。當地警方表示，正就案件進行調查，並已傳訊多位目擊證人。

周四（5月4日）上午，中國駐登巴薩總領事館表示，兩名死者確認是中國公民，但無法透露其他與案件有關的細節。總領事館曾於上周五（4月28日）發文，提醒五一假期赴峇里島旅遊的中國公民注意安全。

峇里島深受中國遊客喜愛，但五一連假期間卻傳出一對中國年輕男女命喪峇里島一家五星級...
峇里島深受中國遊客喜愛，但五一連假期間卻傳出一對中國年輕男女命喪峇里島一家五星級渡假酒店。圖為峇里島一處海灘的日落。（美聯社）

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