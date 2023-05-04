中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

（取自radarbali網站）

中國五一連假結束卻傳出憾事。當地媒體報道指，一對來自中國的情侶周一（5月1日）早被發現全身赤裸死於酒店。閉路電視曾拍攝到男性死者滿身鮮血在酒店走廊掙扎爬行20分鐘的畫面。中國駐登巴薩總領事館亦證實，兩名死者確為中國公民，但無法透露其他細節。另外，當地警方目前正就案件進行調查。

綜合印尼 媒體detikbali、《香港 01》等媒體報導，這起事件發生在峇里島金巴蘭一座五星級渡假飯店內，1日清晨6時43分，飯店員工接獲房客電話通報，聽到有人在呼救的聲音，隨即趕往現場，卻發現20多歲的李姓男房客全裸且滿身是血，倒臥在房外走廊上，已明顯死亡。

飯店員工再往房內查看發現，另一名20多歲程姓女房客全裸陳屍在浴缸，且頸部有纏繞的傷口，額頭上也有瘀傷。

報導指，該飯店房間是由程女預約。根據監視器畫面，程女在4月30日晚間8點左右獨自入住，李男則在1日清晨12點17分抵達飯店大廳，兩人會合後一同回到房間。12點50分左右，李男一度離開房間，但不久後回房。監視器下一次拍到房客的身影，便是全身是血的李男於6點32分爬行離開房間呼救。據了解，他一度在走廊中掙扎了逾20分鐘，直到凌晨6時55分左右才徹底失去生命跡象。

印尼當地警方已介入調查案件。男性死者為25歲的李馳明（Li chiming，音譯），女性死者為22歲的程佳楠（Cheng Jianan，音譯），二人分別來自江西和廣西。detikbali報導，警方針對兩名死者的初步外部檢查，李男左右頸部有開放性傷口，左腿有開放性傷口，身上也沾滿了泥土，左胸和左臂下面全是水泡；程女的屍體被發現仰臥在滿水的浴缸內，脖子上有纏繞的傷口，額頭上有瘀青。

報導稱，印尼法醫設施負責人表示，李男屍體左右都有11到12公分的開放性傷口，可能是由利器造成的。4日，法醫將對程女遺體進行屍檢，而李男遺體則尚未獲得家屬同意。

警方表示，經查兩人屋內的個人物品皆無遺失。至於是自殺或他殺，仍有待進一步釐清。由於峇里島受到不少中國遊客喜愛，因此這起事故也引起中國民眾高度關注。

另有印尼媒體報道，兩名死者的身份為「合法戀人」，目前尚不清楚案件是謀殺案還是情感糾紛。當地警方表示，正就案件進行調查，並已傳訊多位目擊證人。

周四（5月4日）上午，中國駐登巴薩總領事館表示，兩名死者確認是中國公民，但無法透露其他與案件有關的細節。總領事館曾於上周五（4月28日）發文，提醒五一假期赴峇里島旅遊的中國公民注意安全。