峇里島命案女死者查到了？「他們戀愛很多年」

峇里島一處海灘的日落。（美聯社）

印尼峇里島一飯店發生一起命案，死者為一名男性中國遊客和一名女性中國遊客。據新京報報導，江西省南昌市公安 局工作人員稱，查詢到一名與死者姓名發音相同的女性，出生於2001年；該名女子於今年4月25日前往泰國，出國事由是自費留學。

對此，江西省九江市公安局一名工作人員稱，其曾聽說過此事，但具體情況需要找市委宣傳部了解。

5月4日，中國駐登巴薩總領事館工作人員證實確有兩名中國公民身亡，目前總領事館也在處理此事，會在職責範圍內為當事人家屬提供幫助和便利。但對於具體案情不便透露。

該名女性死者的朋友稱，女性死者來自江西九江，今年22歲，與男性死者為情侶關係，「他們談了很多年戀愛，是正常的情侶關係。」

紅星新聞報導，涉事飯店工作人員表示目前正常營業，可以預定，安全可以得到保障，仍然有中國遊客居住於此。關於此案件，該工作人員稱，無法透露更多關於案件的信息，需要向當地警方進行詢問。

有峇里島當地導遊4日表示，此事件在當地華人 圈中引發了熱議，但當地警方並未有調查結果，據其了解，兩名死者都是遊客身分。4日有之前在社交平台上預定過旅遊服務的中國遊客看到新聞後取消了預約，「他們看到新聞之後可能覺得危險，就取消了行程，但也有遊客按原計劃來旅行。」

該名導遊稱，4月起就有大量的中國遊客來到峇里島旅遊，「五一」期間更是人滿為患。事發的峇里島洲際飯店在當地是知名的豪華型飯店，地理位置比較好，距離機場較近，飯店內部有很多游泳 池，緊挨著海灘邊上，因此有很多中國遊客會選擇住在此地。