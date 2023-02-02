胡鑫宇失蹤106天死亡案 隨身錄音筆音檔成輕生鐵證
江西警方認定失蹤少年胡鑫宇是自縊身亡的關鍵證物是胡隨身的錄音筆，警方當地時間2日公布錄音筆部分內容。警方指，胡鑫宇錄製的音頻檔有21個，其中有兩條內容清晰體現了自殺意願。
央視新聞全程直播江西公安廳的記者會，會上江西省公安廳黨委委員、副廳長，省公安廳指導組組長胡滿松表示，錄音筆是胡鑫宇哥哥於2022年10月3號網上下單為其購買，該錄音筆在1月28日被尋獲後在家屬及其聘請的律師見證下，提取封存。並在家屬見證下，送到公安部鑒定中心開展資料提取。
其中一段錄音是10月14日17時40分，胡鑫宇站在宿舍5樓陽台上試圖跳樓，猶豫不決。錄音顯示，胡鑫宇說，「真站到這裡，反倒是有點緊張了，心臟在狂跳。如果真跳下去了，會怎樣？不確定，跳下去了，應該也沒人發現。現在至少不會被發現，以後過了幾天，還是會被發現的。剛剛又不跳，不行，我應該是不想」。
胡鑫宇產生輕生念頭主要是學習成績不佳，心理出現落差以及有睡眠障礙導致。
有關法醫屍檢部分，胡的頭皮未見出血；全身骨骼完整，顱骨、脊椎及胸肋骨均未見骨折；胸腔、腹腔未見出血，各臟器在位無缺失，但均腐敗，睾丸未見損傷;經毒物檢驗，胃組織和肝組織中均未檢出常見的農藥、鼠藥、安眠鎮靜類成分。
根據屍體腐敗程度，結合當地環境及氣候條件，胡鑫宇屍體符合長期暴露在室外空間的各種特徵。
至於群眾最關心的為何找了106天都未發現，卻在鄰近學校旁邊的糧倉內發現？
胡滿松表示，事件發生後，公安組織力量圍繞學校周邊劃定了589畝區域進行搜索，涉及居民區、單位的進行走訪、排查，還使用熱成像無人機。糧庫與589畝公共山林臨近，與致遠中學直線距離266米，步行距離約400米，糧庫92畝，圍牆5米，內部主要區域監控，門衛24小時值守，有護院犬。開展4次搜尋，對糧庫走訪，全部建築物進行搜尋，包括附近玻璃廠等。
鉛山縣縣委書記危岩則說，縣委縣政府組織發動各級幹部、護山守林員、志願組織和廣大群眾，對胡鑫宇可能出現的區域展開了持續的、不間斷的搜尋，但直到1月28日上午，仍沒有發現胡鑫宇，「這也反映了我們在搜尋工作中對部分重點區域，沒有完全做到橫向到邊、縱向到底」。
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