胡鑫宇失蹤106天死亡案 隨身錄音筆音檔成輕生鐵證

江西15歲少年胡鑫宇。（百度）

江西警方認定失蹤少年胡鑫宇 是自縊身亡的關鍵證物是胡隨身的錄音筆，警方當地時間2日公布錄音筆部分內容。警方指，胡鑫宇錄製的音頻檔有21個，其中有兩條內容清晰體現了自殺意願。

央視新聞全程直播江西公安 廳的記者會，會上江西省公安廳黨委委員、副廳長，省公安廳指導組組長胡滿松表示，錄音筆是胡鑫宇哥哥於2022年10月3號網上下單為其購買，該錄音筆在1月28日被尋獲後在家屬及其聘請的律師見證下，提取封存。並在家屬見證下，送到公安部鑒定中心開展資料提取。

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其中一段錄音是10月14日17時40分，胡鑫宇站在宿舍5樓陽台上試圖跳樓，猶豫不決。錄音顯示，胡鑫宇說，「真站到這裡，反倒是有點緊張了，心臟在狂跳。如果真跳下去了，會怎樣？不確定，跳下去了，應該也沒人發現。現在至少不會被發現，以後過了幾天，還是會被發現的。剛剛又不跳，不行，我應該是不想」。

胡鑫宇產生輕生念頭主要是學習成績不佳，心理出現落差以及有睡眠障礙導致。

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有關法醫屍檢部分，胡的頭皮未見出血；全身骨骼完整，顱骨、脊椎及胸肋骨均未見骨折；胸腔、腹腔未見出血，各臟器在位無缺失，但均腐敗，睾丸未見損傷;經毒物檢驗，胃組織和肝組織中均未檢出常見的農藥、鼠藥、安眠鎮靜類成分。

根據屍體腐敗程度，結合當地環境及氣候條件，胡鑫宇屍體符合長期暴露在室外空間的各種特徵。

至於群眾最關心的為何找了106天都未發現，卻在鄰近學校旁邊的糧倉內發現？

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胡滿松表示，事件發生後，公安組織力量圍繞學校周邊劃定了589畝區域進行搜索，涉及居民區、單位的進行走訪、排查，還使用熱成像無人機。糧庫與589畝公共山林臨近，與致遠中學直線距離266米，步行距離約400米，糧庫92畝，圍牆5米，內部主要區域監控，門衛24小時值守，有護院犬。開展4次搜尋，對糧庫走訪，全部建築物進行搜尋，包括附近玻璃廠等。

鉛山縣縣委書記危岩則說，縣委縣政府組織發動各級幹部、護山守林員、志願組織和廣大群眾，對胡鑫宇可能出現的區域展開了持續的、不間斷的搜尋，但直到1月28日上午，仍沒有發現胡鑫宇，「這也反映了我們在搜尋工作中對部分重點區域，沒有完全做到橫向到邊、縱向到底」。