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鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

胡鑫宇性格內向 曾在課本寫：如果我不活了…

中國新聞組／北京2日電
疑似胡鑫宇在課堂上寫下的筆記。（取材自紫牛新聞）
疑似胡鑫宇在課堂上寫下的筆記。（取材自紫牛新聞）

江西上饒鉛山縣的15歲學生胡鑫宇在校內離奇失蹤106天後，其遺體在學校南側糧倉被發現。胡鑫宇失蹤期間，家屬曾公開他的在校筆記，內容包括他認為新環境難適應；他又曾在物理課本上寫道：「如果我不活了，將會變得怎麼樣？」。

紫牛新聞報導，2022年12月25日，胡鑫宇媽媽曾於自媒體平台發布過胡鑫宇在校時的筆記本內容，其中許多內容疑似胡鑫宇在課堂間寫下。

在多頁筆記中，胡鑫宇表達出很在乎他人情緒的事例，「我終於知道為什麼我近視會加深了，一直盯著桌上的書看，幾乎不抬頭看黑板。因為我怕老師看到我一臉茫然的樣子，然後又不耐煩地講」、「10月9日，來校幾天後狀態依舊差，睡眠可能有問題......早上5點30分醒了一直賴床不願起，因為害怕別人說打擾他休息」。疑似胡鑫宇在課堂上寫下的筆記。

在一頁寫有英語單詞的筆記上，胡鑫宇提及自己難以適應新環境，「新環境真的難適應，我這內向的性格真煩，也不能全怪性格吧，畢竟自己就是這麼一個人，可以通過寫東西來緩解這份心情」。

另在一頁單獨的筆記上，胡鑫宇甚至想像過自己如果頹廢了該怎麼辦，「如果我什麼時候頹廢了，就想一下去留問題，即要回家這個議題。首先應如何同老師講，最好點明原因：1.怕影響他人；2.不勞煩老師費心我自己調整；3.在意他人感受、不合群」。

此前媒體報導，在尋找胡鑫宇期間，班主任發現胡鑫宇物理課本最後一頁寫道：「如果我不活了，將會變得怎麼樣？」。

胡鑫宇的就學生涯究竟發生了什麼事？有網友推測他極可能遭受校園霸凌。有網友找出胡鑫宇購買錄音筆的鏈接，在提問中有一句「4G的夠嗎，校園欺凌，想錄證據」，但相關問答事後已被刪除。

胡鑫宇的哥哥胡杰稱胡鑫宇是在2022年10月用他的帳號購買4G錄音筆。網傳「錄校園欺凌證據」問答是不是胡鑫宇提問的問題，他也不敢確定。

現代快報報導，胡鑫宇的一位初中同學小川（化名），聊到胡鑫宇在桃園中學讀書的情形。小川稱胡鑫宇是優秀學生，被致遠中學提前鎖定。但胡鑫宇的性格比較內向，平時話也很少，偶爾看到他時，最多也就和兩三個同學一起走，很少看到他和大家一起玩。

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