鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

胡鑫宇失蹤前監控影像。(視頻截圖)

一個14億人口的大國，出現失蹤人口應該不是什麼大新聞，江西15歲少年胡鑫宇失蹤、死亡的消息卻觸動中國社會敏感神經，輻射出有關教育 問題、官僚體系疑似說謊、甚至器官買賣黑箱作業等議題，讓中國人都當起福爾摩斯全民辦案。

無巧不巧，去年1月底2月初的徐州8孩案（鐵鏈女事件）、今年此時的胡鑫宇案都讓中國民意沸騰，輿論都對中國政府展現出極大的不信任，中國官方也都被迫發布調查長文或召開新聞發布會。

江西省、市、縣聯合工作專班今天上午在上饒市鉛山縣召開新聞發布會，通報胡鑫宇事件調查情況，定調胡鑫宇由於性格問題和不適應學校生活而自殺。與鐵鏈女事件相似的是，即使官方公布詳細調查結果後，也沒能真正弭平眾多質疑之聲，只是聲浪不再滔滔。

江蘇徐州農村八個孩子的母親長期被鐵鏈鎖頸的「徐州鐵鏈女」事件，震驚中外。(取自微博影片截圖)

廣受網民關注的推特 帳號「李老師不是你老師」在新聞發布會結束後立刻辦了線上投票 ，一小時內約有2萬人投票，選擇「不認同」的超過52%，選擇「無法判斷」的甚至略高於「認同」。

中國政治評論者莫之許在推特上說：沒有獲得真相的機制（公民社會/言論自由/學術獨立/代議政府），就算官方說的是真相也沒有人信，相反即使是再離奇的謠言也有人信。

在中國這樣一個不能輕易談論政治的國家，最高領導人破例三連任這樣的大事，一般人都不可以對此任意發表意見，社會新聞因此容易成為民眾宣洩不滿情緒的爆點。不管怎麼說，「為人民服務」的牌子還掛在那裡，解決有關治安與民生等問題政府仍應責無旁貸，不可能完全禁止民眾去談論社會事件。

人權律師王清鵬也在推特上發文說：「每一個家有兒女的父母，都應該停下手頭的工作，放下歲月靜好的心態，去關注這兩起案件（鐵鏈女與胡鑫宇）。壞人哪個國家都有，但政府不支持正義，甚至作惡，那麼所有人都是受害者！今天你為胡鑫宇發聲了嗎？！」

不要讓自己的女兒成為下一個鐵鏈女，別讓兒子成為不明不白的胡鑫宇，成為許多中國人關心社會新聞的正當性。

江西高中生胡鑫宇失蹤106天後，遺體被發現，圖為媽媽李連英去年暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下的照片。（取材自上觀新聞）

胡鑫宇，江西鉛山縣的高一學生，去年10月14日失蹤，今年1月28日在其學校旁的樹林中發現一具用鞋帶縊吊的屍體，29日經DNA鑑定，遺體確認為胡鑫宇。

在監控大國中國，胡鑫宇消失在校園的監視器中；警方花了100多天才找到屍體，結果地點就在離學校不遠的糧庫院內樹林；用來自縊的鞋帶，警方說材質比一般棉質鞋帶不易腐、拉力強。凡此種種，都增加案件的戲劇性。

假設胡鑫宇不是自殺呢？那就是官方今天召開新聞發布會之前，許多中國人心裡的疑問。

猶記得2022年6月發生在河北省唐山市一家燒烤店的「唐山打人案」，幾名流氓圍毆拒絕被調戲的女子，影片在網上流傳後也是激起輿論強烈抨擊。

唐山打人事件，警方在36小時內逮捕嫌犯。（視頻截圖）

這個社會事件有一點和胡鑫宇案是類似的，在一個官方宣傳「最安全的國家」裡，人民最大的威脅其實來自於國內，來自於惡霸與官方勾結，來自於官員的不作為或亂作為，來自於被害卻可能以自殺案了結。而習近平上台喊了10年的「依法治國」，這個國家的人民從來沒真正相信過司法會公正，每個人都害怕不公平不透明的事情輪到自己頭上會怎樣。

中國還有多少個胡鑫宇？還有多少個不像胡鑫宇這般受重視的失蹤人口？還有多少看似平常的社會案件，在這個「壓力鍋」社會下將成為下一個爆點？