我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

民主黨德州聯邦參議員初選 批川進步派女戰將敗給新秀

ICE局長控波士頓警寧放罪犯也不合作 吳弭言論再掀爭議

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ICE代理局長里昂斯。(美聯社)
ICE代理局長里昂斯。(美聯社)

移民暨海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd M. Lyons)日前批評波士頓警察局未執行移民扣押(detainer)請求。里昂斯指出，2025年波士頓警方共拒絕了近170份移民扣押請求，而非波城警局局長寇克斯(Michael Cox)所稱的57份。

波士頓先鋒報報導，里昂斯表示：「ICE在2025年對被警方羈押的犯罪非法移民提出了167份扣押請求，遠高於警方所承認的數字。諷刺的是，警察局長寇克斯竟稱警方拒絕我們的扣押請求，是為了與社區建立信任。但將曾犯罪的非法移民釋放回他們曾造成傷害的社區，如何建立信任？這並無助於公共安全，反而顯示當地警方過於政治化，寧願釋放罪犯也不願與ICE合作。」

里昂斯提及的名單中，包括36歲安哥拉籍的Marlon Joel Rodriguez，他面臨家庭暴力及窒息罪的指控，並有酒駕與家庭暴力前科。

ICE波士頓於社交媒體上表示，該局在川普總統及DHS部長諾姆領導下，2025年逮捕超過70萬名非法移民，其中近七成涉及刑事案件或已定罪。他去年8月曾指，部分波士頓警察秘密向移民官提供資訊，協助逮捕犯罪非法移民，但因害怕政治後果而無法公開合作。里昂斯稱：「我們在許多司法管轄區看到，有不少波士頓警察願意私下協助ICE，這是目前問題所在。」

據Breitbart News報導，聯邦移民官與警方合作，在麻州針對暴力罪犯、幫派成員及外國通緝犯的行動中，共逮捕超過1400名非法移民罪犯。

另一方面，波士頓市長吳弭(Michelle Wu)近期表示「每個人都有合法權利來美國」，言論在社群媒體引發熱議。ICE對此重申其執法使命：「成千上萬美國家庭因犯罪非法移民的暴力而破碎。美國公民遭到非法居留者的強姦與殺害。這就是我們戰鬥的理由，這就是我們的使命。」

世報陪您半世紀

社群媒體 ICE 移民

上一則

7億新球場恐催高房價 芝華埠憂走向仕紳化

延伸閱讀

ICE逮捕哥大學生 地方官員質疑違法

ICE逮捕哥大學生 地方官員質疑違法

亞城華婦EB-5獲批准 市區街頭卻遭ICE抓捕

亞城華婦EB-5獲批准 市區街頭卻遭ICE抓捕
華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境
私營監獄逼迫被拘移民非法勞動挨告 要求撤銷訴訟 最高法院駁回

私營監獄逼迫被拘移民非法勞動挨告 要求撤銷訴訟 最高法院駁回

熱門新聞

投資移民EB-5曾在中國相當風行，許多美國業者紛紛到中國舉行說明會。(美聯社)

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

2026-03-03 09:29
波士頓房屋1月份平均上市36天就成交。(路透)

波士頓房市熱絡 上市「一眨眼就消失」44％在2周內賣出

2026-03-02 16:09
位於密西根湖畔的湖濱大樓為芝市地標之一，其70樓頂層的高檔餐廳一度深受消費者歡迎。(google map)

2500萬貸款違約 芝華裔物業主11處房產陷法拍危機

2026-02-26 10:09
副總統范斯25日宣布，由於民主黨執政的明尼蘇達州打擊詐欺不力，即日起暫停撥付近2.6億元的聯邦醫療補助經費。(歐新社)

范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費

2026-02-26 21:37
柯林頓在國會眾議院監督委員會作證時，意外提到正評估角逐2028年總統的普立茲克。(路透)

伊州長強烈否認與艾普斯坦有關 斥柯林頓「明顯搞錯」

2026-03-03 16:21
觀光署每季也將在西雅圖台灣觀光服務分處舉辦兩場台灣觀光推廣講座，結合節慶或時節，如農曆新年、台灣燈會、第一次到台灣就上手等旅遊台灣遊程建議、單車與冬季溫泉等時令主題，系統性介紹台灣必訪景點與多元遊程。（觀光署提供）

台灣推觀光 西雅圖直飛機票優惠 住宿訂房也享折扣

2026-03-02 15:45

超人氣

更多 >
名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下
魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘
谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽