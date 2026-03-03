伊州長強烈否認與艾普斯坦有關 斥柯林頓「明顯搞錯」

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
柯林頓在國會眾議院監督委員會作證時，意外提到正評估角逐2028年總統的普立茲克。(路透)
對於美國前總統柯林頓(Bill Clinton)在國會聽證會中表示，他曾與伊利諾州州長普立茲克(JB Pritzker)夫婦一起搭乘過性犯罪富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的私人飛機，普立茲克3日強烈否認跟艾普斯坦有任何關聯。普立茲克表示，柯林頓「顯然記錯了」，他並稱自己從未與艾普斯坦有任何往來，也從未搭乘過其名下飛機。

柯林頓在國會眾議院監督委員會(House of Representatives Oversight Committee)作證時，意外提及普立茲克之名。由於普立茲克正評估是否角逐2028年總統大選，此番言論迅速在傾向共和黨的社群媒體圈引發高度關注。

普立茲克說，「在2019年醜聞爆發之前，我甚至從未聽過艾普斯坦這個人。」

共和黨籍眾議員2日公布柯林頓長達數小時的閉門作證影片。影片中，柯林頓表示，他多次搭乘艾普斯坦的私人飛機，並提及普立茲克的名字，稱對方曾參與其行程。柯林頓同時指出，艾普斯坦及其同夥麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)可能在他每一次搭乘該機時都在場。不過，柯林頓事後已撤回該段證詞。

柯林頓發言人烏雷納(Angel Urena)在社群平台X發表聲明指出，前總統「只是舉例說明曾與哪些人一同前往參訪柯林頓基金會(Clinton Foundation)相關工作」，並表示普立茲克夫婦確曾於2008年與柯林頓同行，但並非搭乘艾普斯坦的飛機，也未與艾普斯坦或麥斯威爾同機。

普立茲克3日表示，他確實曾於2008年與柯林頓、柯林頓基金會成員及其他政治人物同行，但其辦公室「三度確認」所搭乘的飛機並非屬於艾普斯坦，而是由Google提供。

儘管雙方迅速否認，共和黨全國委員會(Republican National Committee)仍在X平台發布兩分鐘剪輯影片，指柯林頓證詞中提及普立茲克的片段。伊州共和黨籍聯邦眾議員米勒(Mary Miller)及多名州議員亦轉發該影片。

目前正尋求史無前例第三任期的普立茲克，過去未曾被公開與艾普斯坦或麥斯威爾扯上關係。不過，去年秋季公布的一批文件顯示，其堂兄、凱悅酒店(Hyatt Hotels)億萬富豪繼承人湯瑪斯・普立茲克(Thomas Pritzker)與艾普斯坦間有較深入往來。

湯瑪斯・普立茲克未被指控涉及任何刑事不法，但在與艾普斯坦的電子郵件往來曝光後，已辭去凱悅董事會執行主席職務。遭彈劾下台的前伊州州長布拉戈耶維奇(Rod Blagojevich)也在X平台發文諷刺：「哎呀！JB會成為第二位被『艾普斯坦化』的普立茲克(暗指JB堂兄)嗎？」

