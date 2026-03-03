我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

鄭麗文登美期刊提3支柱嚇阻：台灣不必選邊站

21減為12 芝移民法官大幅流失逾4成

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
移民法官大規模流失，導致移民案件積壓更多、排期更長。(美聯社)
移民法官大規模流失，導致移民案件積壓更多、排期更長。(美聯社)

總統川普第二任期為兌現強化移民執法與收緊庇護政策的承諾，不僅推動大規模移民執法行動「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)，也對移民司法體系進行結構性調整，芝加哥移民法院因此出現超過四成的法官流失，導致移民法官工作量達到接近歷史高點，也影響了政治庇護申請的過關率。

芝加哥論壇報調查顯示，2025年1月芝加哥移民法院共有21名法官，如今已有9人辭職、接受優退或遭解職。目前僅剩14名常任及2名臨時法官，卻須處理約22萬件積壓案件。前首席移民法官麥納蒂(Sheila McNulty)指出，現任法官面臨「難以置信」的壓力，在人手不足與加速結案要求下，「法律程序本身正被慢慢削弱」。

多名離任法官表示，新政府上任後，大量行政指令接踵而至，改變庇護申請程序及審理方式，對法官依法獨立裁決空間造成衝擊。部分法官稱，新政策正朝政治優先方向重塑制度，因此選擇離開以保全職業自主。調查指出，「fork in the road」優退電郵更掀起退休與離職潮。

此外，新規要求法官在庭上即時裁定，若無法當庭口頭宣判，則須改以書面裁決，且不得另排庭期。多名前法官指出，這項指令壓縮審理時間，恐影響對證據的充分評估，削弱「正當法律程序」。

前法官指出，裁決壓力與政策導向的改變已影響政治庇護申請的過關率。在「中途閃電戰」行動下，許多移民案件被快速處理，不少庇護申請人無法獲得充分答辯時間或完整審理，申請成功率可能降低。部分法官仍努力提供10天以上回應期，但整體制度因行政指令縮短審理時間，使案件質量及正當程序受影響。

芝加哥移民法院的排期亦因此延長。即便在法院人數達21名法官時，2025年中期案件仍得排至2028年。隨著法官流失及案件集中到剩餘人員手中，現在排期更久，庇護申請人與其他移民申請者需等待更長時間才能進入庭審。

據全國移民法官協會(National Association of Immigration Judges)統計，已有逾百名法官遭解職，另有相近人數離職或優退。人手短缺下，部分法官每日工作長達14小時。政府亦開始引入軍事背景法官支援，包括芝加哥兩名新人選，但前法官質疑其移民法經驗不足。

多名前法官坦言，法院內瀰漫不安氛圍，許多人擔憂裁決方向可能受到關注與審視，影響司法獨立與公信力。

世報陪您半世紀

移民 芝加哥

上一則

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

延伸閱讀

法官裁定 逾2萬移民卡車司機執照暫時保留

法官裁定 逾2萬移民卡車司機執照暫時保留
人手不足 舊金山高等法院近200書記員 罷工上街抗議

人手不足 舊金山高等法院近200書記員 罷工上街抗議
紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪

紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪
軍事律師變移民法官 川普政府政庇駁回率創20年新高

軍事律師變移民法官 川普政府政庇駁回率創20年新高

熱門新聞

波士頓房屋1月份平均上市36天就成交。(路透)

波士頓房市熱絡 上市「一眨眼就消失」44％在2周內賣出

2026-03-02 16:09
副總統范斯25日宣布，由於民主黨執政的明尼蘇達州打擊詐欺不力，即日起暫停撥付近2.6億元的聯邦醫療補助經費。(歐新社)

范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費

2026-02-26 21:37
位於密西根湖畔的湖濱大樓為芝市地標之一，其70樓頂層的高檔餐廳一度深受消費者歡迎。(google map)

2500萬貸款違約 芝華裔物業主11處房產陷法拍危機

2026-02-26 10:09
投資移民EB-5曾在中國相當風行，許多美國業者紛紛到中國舉行說明會。(美聯社)

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

2026-03-03 09:29
觀光署每季也將在西雅圖台灣觀光服務分處舉辦兩場台灣觀光推廣講座，結合節慶或時節，如農曆新年、台灣燈會、第一次到台灣就上手等旅遊台灣遊程建議、單車與冬季溫泉等時令主題，系統性介紹台灣必訪景點與多元遊程。（觀光署提供）

台灣推觀光 西雅圖直飛機票優惠 住宿訂房也享折扣

2026-03-02 15:45

超越紐約市 亞城2025年驅逐逾14.4萬租客

2026-02-25 14:06

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
美債大跳水 10年期殖利率突破4%

美債大跳水 10年期殖利率突破4%
全球約10%貨櫃船因荷莫茲海峽關閉滯留 伊朗放話：敢通過就開火

全球約10%貨櫃船因荷莫茲海峽關閉滯留 伊朗放話：敢通過就開火