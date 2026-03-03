21減為12 芝移民法官大幅流失逾4成

移民法官大規模流失，導致移民案件積壓更多、排期更長。(美聯社)

總統川普第二任期為兌現強化移民 執法與收緊庇護政策的承諾，不僅推動大規模移民執法行動「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)，也對移民司法體系進行結構性調整，芝加哥 移民法院因此出現超過四成的法官流失，導致移民法官工作量達到接近歷史高點，也影響了政治庇護申請的過關率。

芝加哥論壇報調查顯示，2025年1月芝加哥移民法院共有21名法官，如今已有9人辭職、接受優退或遭解職。目前僅剩14名常任及2名臨時法官，卻須處理約22萬件積壓案件。前首席移民法官麥納蒂(Sheila McNulty)指出，現任法官面臨「難以置信」的壓力，在人手不足與加速結案要求下，「法律程序本身正被慢慢削弱」。

多名離任法官表示，新政府上任後，大量行政指令接踵而至，改變庇護申請程序及審理方式，對法官依法獨立裁決空間造成衝擊。部分法官稱，新政策正朝政治優先方向重塑制度，因此選擇離開以保全職業自主。調查指出，「fork in the road」優退電郵更掀起退休與離職潮。

此外，新規要求法官在庭上即時裁定，若無法當庭口頭宣判，則須改以書面裁決，且不得另排庭期。多名前法官指出，這項指令壓縮審理時間，恐影響對證據的充分評估，削弱「正當法律程序」。

前法官指出，裁決壓力與政策導向的改變已影響政治庇護申請的過關率。在「中途閃電戰」行動下，許多移民案件被快速處理，不少庇護申請人無法獲得充分答辯時間或完整審理，申請成功率可能降低。部分法官仍努力提供10天以上回應期，但整體制度因行政指令縮短審理時間，使案件質量及正當程序受影響。

芝加哥移民法院的排期亦因此延長。即便在法院人數達21名法官時，2025年中期案件仍得排至2028年。隨著法官流失及案件集中到剩餘人員手中，現在排期更久，庇護申請人與其他移民申請者需等待更長時間才能進入庭審。

據全國移民法官協會(National Association of Immigration Judges)統計，已有逾百名法官遭解職，另有相近人數離職或優退。人手短缺下，部分法官每日工作長達14小時。政府亦開始引入軍事背景法官支援，包括芝加哥兩名新人選，但前法官質疑其移民法經驗不足。

多名前法官坦言，法院內瀰漫不安氛圍，許多人擔憂裁決方向可能受到關注與審視，影響司法獨立與公信力。