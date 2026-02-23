我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市交通解禁 曼達尼喊「小心駕駛」：路面仍結冰

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙已積18吋 長島更慘

波士頓積雪將破2呎 麻州州長啟動國民兵應變暴雪災情

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
麻州波士頓遭遇冬季暴風雪襲擊，由於洛根國際機的大多數航班已被取消，達美航空(Delta)航廈旅客寥寥無幾。(路透)
麻州波士頓遭遇冬季暴風雪襲擊，由於洛根國際機的大多數航班已被取消，達美航空(Delta)航廈旅客寥寥無幾。(路透)

堪稱「歷史性」的暴風雪，不僅讓麻州發出了自2022年1月以來的首次暴風雪警報，更造成當地交通癱瘓與大規模停電，影響範圍涵蓋波士頓、羅德島及康乃狄克州部分地區。

截至23日中午，波士頓及其以南地區預計降雪量將突破2呎，其他多數地區也有至少1 呎的積雪。國家氣象局已確認波士頓、伍斯特(Worcester_及普萊茅斯(Plymouth)等多個城鎮進入「暴風雪狀態」(Blizzard Conditions)。

伴隨降雪而來的是颶風級的強陣風，導致東南沿海地區如鱈魚角(Cape Cod)出現接近「白茫茫」(whiteout)的極低能見度。

麻州州長希利已宣布全州進入緊急狀態並啟動國民兵。波士頓市長吳弭(Michelle Wu)則宣布全市公立學校23日停課，政府辦公室關閉。

暴風雪也造成當地交通出現癱瘓，其中羅德島 T. F. Green 國際機場已全面暫停營運，波士頓洛根機場(Logan International Airport)則有超過300架次航班取消。陸路方面新罕布夏州警方針對高速公路實施限速；普萊茅斯地區甚至傳出鏟雪車受困雪中的意外。

大眾運輸的MBTA與快遞服務(如DoorDash)均因安全考量暫停或大幅調整營運。

強風與潮濕重雪的組合對電力設施造成嚴重破壞。截至23日中午，麻州停電用戶數已逼近 30 萬戶，其中受災最嚴重的是鱈魚角及東南部社區。當局呼籲民眾，除非絕對必要，否則切勿出門。

氣象專家預測，這場風暴將持續籠罩該地區直至23日深夜。由於沿海地區伴隨海水倒灌與侵蝕風險，居民應時刻保持警戒，並透過官方管道追蹤最新災情動態。

世報陪您半世紀

波士頓 暴風雪 麻州

上一則

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

延伸閱讀

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重
美東大風雪 近8000航班取消 進出波士頓、紐約最受影響

美東大風雪 近8000航班取消 進出波士頓、紐約最受影響
暴風雪來襲 紐約市明停課停學 2019年來首見

暴風雪來襲 紐約市明停課停學 2019年來首見
暴風雪來襲 紐約市周一停課放假 2019年來首見

暴風雪來襲 紐約市周一停課放假 2019年來首見

熱門新聞

張秀英。(ICE波士頓辦事處)

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

2026-02-19 15:15
西北區印大的英文、電腦軟體與媒體應用系，都列入印州參議會通過的初步學程裁減名單。(西北區印大臉書)

畢業生年薪過低 印州擬淘汰這些大學科系

2026-02-16 10:19
吳瑛。(西北大學醫學院檔案照)

逾千亞裔學者連署 促西北大學為吳瑛之死道歉

2026-02-20 09:59
警方發現艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的屍體被放在加中的冰櫃內。(諾克福警局)

殺妻藏屍冰櫃 維州男逃亡香港

2026-02-19 10:01
普渡大學校長蔣濛。(普大官網)

普渡大學校媒批校長蔣濛領導無方 促其改革或引咎辭職

2026-02-20 10:54
費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

2026-02-23 09:28

超人氣

更多 >
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行
沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事

沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事
要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策