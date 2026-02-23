波士頓積雪將破2呎 麻州州長啟動國民兵應變暴雪災情

麻州波士頓遭遇冬季暴風雪襲擊，由於洛根國際機的大多數航班已被取消，達美航空(Delta)航廈旅客寥寥無幾。(路透)

堪稱「歷史性」的暴風雪 ，不僅讓麻州 發出了自2022年1月以來的首次暴風雪警報，更造成當地交通癱瘓與大規模停電，影響範圍涵蓋波士頓 、羅德島及康乃狄克州部分地區。

截至23日中午，波士頓及其以南地區預計降雪量將突破2呎，其他多數地區也有至少1 呎的積雪。國家氣象局已確認波士頓、伍斯特(Worcester_及普萊茅斯(Plymouth)等多個城鎮進入「暴風雪狀態」(Blizzard Conditions)。

伴隨降雪而來的是颶風級的強陣風，導致東南沿海地區如鱈魚角(Cape Cod)出現接近「白茫茫」(whiteout)的極低能見度。

麻州州長希利已宣布全州進入緊急狀態並啟動國民兵。波士頓市長吳弭(Michelle Wu)則宣布全市公立學校23日停課，政府辦公室關閉。

暴風雪也造成當地交通出現癱瘓，其中羅德島 T. F. Green 國際機場已全面暫停營運，波士頓洛根機場(Logan International Airport)則有超過300架次航班取消。陸路方面新罕布夏州警方針對高速公路實施限速；普萊茅斯地區甚至傳出鏟雪車受困雪中的意外。

大眾運輸的MBTA與快遞服務(如DoorDash)均因安全考量暫停或大幅調整營運。

強風與潮濕重雪的組合對電力設施造成嚴重破壞。截至23日中午，麻州停電用戶數已逼近 30 萬戶，其中受災最嚴重的是鱈魚角及東南部社區。當局呼籲民眾，除非絕對必要，否則切勿出門。

氣象專家預測，這場風暴將持續籠罩該地區直至23日深夜。由於沿海地區伴隨海水倒灌與侵蝕風險，居民應時刻保持警戒，並透過官方管道追蹤最新災情動態。