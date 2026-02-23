強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

我的頻道

特派員黃惠玲／即時報導
費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)
費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)

一場強大東北風暴(Nor'easter)正以驚人威力襲擊中大西洋地區，賓夕法尼亞州與新澤西州首當其衝。賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)與新澤西州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)已先後宣布全州進入災害緊急狀態，呼籲居民在風暴平息前切勿外出，以避免受困於極端的白茫茫(Whiteout)環境中。

在新澤西州，這場風暴展現了極強的破壞力。截至23日清晨，新州部分地區的降雪量已達15至19吋，今日預計將再增加最高一呎的降雪。而強勁的沿海陣風甚至突破每小時60哩。

極端天氣導致基礎設施出現嚴重故障，康登郡(Camden)部分地區因水管破裂而發布了煮沸水警告。此外，大西洋城快速道路(AC Expressway)發生多起大型貨櫃車翻覆事故，交通一度陷入完全停擺。

賓州同樣面臨嚴峻考驗，費城及近郊積雪已普遍達到8至18吋。為應對危險路況，賓州交通廳 (PennDOT)已在 I-95、I-76 等主要州際公路實施嚴格的車輛限制。大眾運輸方面，SEPTA已全面暫停所有公車服務與區域鐵路運行，費城國際機場亦有數百架次航班被迫取消，整座城市的運作近乎停擺。

隨著強風持續吹襲，兩州已有數萬戶家庭陷入黑暗。濕重的積雪導致無數路樹倒塌並壓垮電線，大規模停電情況在伯克郡(Berks)與多芬郡(Dauphin)尤為嚴重。為了保障弱勢群體安全，費城官方已啟動 「藍色代碼」(Code Blue)緊急應變機制，增派人力引導無家可歸者前往保暖中心避難。

目前賓州降雪雖有趨緩跡象，但氣象局警告，入夜後的路面結冰與持續強風仍將是後續災後清理工作的重大挑戰。

22日的降雪，為華府與周邊地區帶來了2至6吋的積雪。儘管持續性的降雪已經結束，但局部地區在上午時段仍有零星陣雪。

23日最高氣溫預計將達到華氏40度，但受到強風影響，全天的風寒指標將維持在冰點以下。

儘管當地降雪已經告一段落，但時速高達35至40哩的強勁陣風將持續一整天，並一直延續到24日上午。24日預計將迎來晴天，氣溫落在30度到40度間。

面對風暴影響，馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)於22日下午已宣布進入緊急狀態，除啟動除雪協議並轉入風暴管理模式，州府也實施彈性上班

新州聯合城(Union City)降雪情形。(路透)
新州聯合城(Union City)降雪情形。(路透)

新澤西州 賓州 費城

