逾千亞裔學者連署 促西北大學為吳瑛之死道歉

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
吳瑛。(西北大學醫學院檔案照)
吳瑛。(西北大學醫學院檔案照)

亞裔學者論壇(Asian American Scholar Forum, AASF)與亞洲教授協會聯盟(Federation of Asian Professor Associations, FAPA)日前致信給西北大學(Northwestern University)，強烈譴責該校對已故教授吳瑛(Jane Ying Wu)的處置方式，稱其做法震動科研界，尤其在亞裔學術與研究社群中引發不安與恐懼，並呼籲校方公開認錯、道歉並修訂政策，以保障教職員權益。

此信獲得來自全美44個州與華府的300多所高等教育與研究機構逾1000人連署，其中包括諾貝爾獎得主朱棣文，以及美國國家科學院、國家工程院、國家醫學院與美國藝術與科學院成員。

這封收件人為西北校長Henry Bienen及范伯格醫學院(Feinberg School of Medicine)院長Eric G. Neilson的信函指出，吳瑛是一位傑出科學家與終身教職員，曾在范伯格醫學院任職達19年，是少數獲得捐贈教席(Endowed Professorship)的亞裔女性教授之一。

然而，根據AASF與FAPA所掌握的資訊，西北大學在2019年美國國家衛生研究院(NIH)對吳瑛展開行政調查後，未能提供正當程序保障，反而採取多項懲罰性措施，包括限制其研究工作、部分關閉實驗室、拆散研究團隊、將經費重新分配給白人男性同事，並孤立她。

更令人震驚的是，即便NIH調查於2023年結束，吳瑛仍遭持續處罰。信中指出，不僅未歸還吳瑛研究經費，更在2024年5月關閉其實驗室，同時對其削減薪資。部分報導提到，當時西北大學與芝加哥警方是以手銬將吳瑛帶離辦公室，強制送入精神病房，未通知家屬或諮詢外部醫師。幾周後，吳瑛自殺身亡。

AASF與FAPA在信中指出，這些行為剝奪了吳瑛的正當程序權利與人性尊嚴，與西北大學「投資員工」及「保障社群安全」的承諾背道而馳。信中指出，吳的遭遇不僅影響個人，也震撼整個學術研究社群，尤其是對亞裔教職員造成恐懼與不安全感。

連署信也將吳瑛事件置於全國背景下，指出過去司法部「中國行動計畫」(China Initiative)下，許多與中國有聯繫的亞裔學者被無端標籤為國家安全威脅。AASF與FAPA警告大學不要重演歷史，應保護教職員免受無根據調查與有罪假設的侵害。

兩組織呼籲西北大學立即公開承認錯誤、向吳瑛家屬致歉，並修訂校內政策與程序，包括民權辦公室相關規範，以防止未來類似事件再次發生。學者主張，學術機構有責任保障教職員安全進行研究，並維護公平、公正的工作環境。

1963年出生的吳瑛，於1986年在上海醫科大學畢業後赴美，1991年在史丹福大學獲得腫瘤生物學博士學位。1994年在哈佛大學完成博士後訓練，之後在聖路易斯華盛頓大學、范德堡大學擔任過助理教授、副教授和教授，2005年進入西北大學醫學院任教至過世。

西北大學 亞裔 諾貝爾獎

