18歲男子持霰彈槍衝國會大廈 遭警制伏

一名國會警察17日坐在華府國會大廈外。當時，美國國土安全部部分仍在關閉中。(路透)

美國國會警察(U.S. Capitol Police)表示，華府 時間17日逮捕一名18歲男子。該男子駕車抵達國會大廈附近後，持霰彈槍朝大廈西側方向奔跑，所幸在途中遭警員攔截制伏，未造成人員傷亡。

國會警察局長蘇利文 (Michael Sullivan)指出，這名身分尚未公開的男子將一輛賓士SUV停在國會附近後下車，朝國會大廈方向奔跑「數百碼」，警員迅速上前攔截並命令其趴地投降。

蘇利文在案發後舉行記者會表示，嫌犯當時身穿戰術背心與手套，車內還發現凱夫拉(Kevlar)頭盔與防毒面具。其所持霰彈槍已上膛，身上另攜帶多發子彈。

警方表示，犯案動機仍在調查中，包括是否以國會議員為目標。目前 會期。蘇利文說，警方掌握現場監視器畫面，但仍呼籲民眾若拍攝到相關影像，請提供給警方協助調查。

他指出，若當時沒有警員駐守現場，後果難以想像。警方近月曾在幾乎相同地點進行主動槍擊 應變演練。

蘇利文表示，該名年輕男子此前並未列入執法單位掌握名單，且並非來自當地。涉案車輛亦未登記在嫌犯名下。警方指出，嫌犯有多個住址紀錄，相關細節仍待進一步釐清。