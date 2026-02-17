暖陽解凍芝加哥河 芝高溫飆華氏65度創紀錄

街頭處處可見脫掉厚重外套、穿著短褲的民眾。(特派員黃惠玲／攝影)

在經歷長達20天低於冰點的嚴寒，以及累積降雪達32.1吋的冬季後，芝加哥 本周迎來罕見暖流，氣溫飆上華氏65度，創下2月16日歷史新高。

國家氣象局預測，17日高溫約47度，18日回升至62度；若暖勢持續，從16日至19日都可能站上60度，將成為自2017年以來最暖的2月時段。不過氣象專家提醒，這僅是短暫回暖，20日恐再迎降雪。

暖陽乍現，市民紛紛走出戶外，加上這幾天剛好是農曆新年，芝加哥華埠 商圈出現許多辦年貨、購物用餐的人潮。此外，洗車場也出現排隊車龍，主要因連日風雪與融雪鹽分讓車身滿佈白痕，不少人趁機把愛車從「冬日鹽漬」洗成閃亮如新。

Bert's Car Wash的老闆表示，近幾天生意「忙個不停」，每日約有300輛車進場，需動員14、15名員工應付。他直言，今年冬天「又冷又雪、接著又暖」，對洗車業而言堪稱「完美冬季」。

這波暖流也把人潮帶往市區或湖濱與公園。街道處處可見有人穿短袖、短褲慢跑慢跑、遛狗，溫暖天氣讓民眾忘了現在是按慣例寒冷2月。原本在冬季期間大都停業，且前兩周才因嚴寒結冰的的芝加哥河也全數解凍，遊船也因為暖冬 重回河面，吸引大批遊客排隊搭乘。

根據國家氣象局(NWS)表示，17日氣溫將回落至華氏47度，周三18日高溫則可望升至62度。若暖勢持續，本周一至周四都有可能站上60多度，這將成為自2017年以來最溫暖的一段2月時期，2017年時曾連續四天出現華氏60多度甚至70多度的高溫。

那麼，這波暖流是否意味著寒冷與降雪已經告一段落？對此，國家氣象局氣象學家亞克(Zachary Yack)表示：「沒有，我們只是暫時進入較溫暖的天氣型態。之後是否會再轉變，誰也說不準，但目前並沒有任何明確跡象顯示會往哪個方向發展。」