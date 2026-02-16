畢業生年薪過低 印州擬淘汰這些大學科系

西北區印大的英文、電腦軟體與媒體應用系，都列入印州參議會通過的初步學程裁減名單。(西北區印大臉書)

由於畢業生薪資中位數偏低，英語語言與文學、電腦軟體與媒體應用、音樂學位、舞蹈學位以及多項美容與教育類大學證書課程，遭印第安納州 議會列入可能刪除或失去聯邦學貸 資格的初步名單。相關門檻設定約為畢業生年收入僅2萬4000元至3萬5000元不等，這些科系若長期未達標準，均面臨整併或取消。

根據初步名單，包括西北區印第安納大學(Indiana University Northwest)與西北區普渡大學(Purdue University Northwest)的英語語言與文學(一般組)學士課程設；西北區普渡大學另有電腦軟體與媒體應用學位入列。音樂學位則出現在布魯明頓印第安納大學(Indiana University Bloomington)，還有波爾州立大學(Ball State University)的舞蹈學位。

此外，多所院校的美容相關證書課程也被點名，包括Ivy Tech Community College部分師資教育證書課程，以及Tricoci University of Beauty Culture、Don Roberts School of Hair Design、Lil Lou's Beauty and Barber College與Paul Mitchell The School Merrillville等機構。

這項政策源自印第安納州參議會第199號法案(Senate Bill 199)，並呼應聯邦層級將學生貸款 資格與畢業後收入掛鉤的方向。法案要求州高等教育委員會審查畢業生薪資長期低於門檻的學程，若持續數年未改善，將可能失去聯邦學貸資金支持。法案已在州參議會過關，並於2月11日獲眾議會教育委員會放行，預計將交付全院表決。

支持者主張，家庭在選擇科系時應清楚掌握未來經濟回報，避免學生背負龐大債務卻難以償還；反對者則質疑，以薪資作為唯一或主要指標，恐忽略教育多元價值與個人志向，並干預大學學術自主。

聯邦教育部指出，現行名單屬初步評估，最終名單預計2027年公布。學程不會立即遭到取消，而是須連續多年未達收入標準，才可能失去貸款資格。如何在市場需求與教育理想之間取得平衡，已成印州高教界與政壇關注焦點。