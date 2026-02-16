畢業生年薪過低 印州擬淘汰這些大學科系
由於畢業生薪資中位數偏低，英語語言與文學、電腦軟體與媒體應用、音樂學位、舞蹈學位以及多項美容與教育類大學證書課程，遭印第安納州議會列入可能刪除或失去聯邦學貸資格的初步名單。相關門檻設定約為畢業生年收入僅2萬4000元至3萬5000元不等，這些科系若長期未達標準，均面臨整併或取消。
根據初步名單，包括西北區印第安納大學(Indiana University Northwest)與西北區普渡大學(Purdue University Northwest)的英語語言與文學(一般組)學士課程設；西北區普渡大學另有電腦軟體與媒體應用學位入列。音樂學位則出現在布魯明頓印第安納大學(Indiana University Bloomington)，還有波爾州立大學(Ball State University)的舞蹈學位。
此外，多所院校的美容相關證書課程也被點名，包括Ivy Tech Community College部分師資教育證書課程，以及Tricoci University of Beauty Culture、Don Roberts School of Hair Design、Lil Lou's Beauty and Barber College與Paul Mitchell The School Merrillville等機構。
這項政策源自印第安納州參議會第199號法案(Senate Bill 199)，並呼應聯邦層級將學生貸款資格與畢業後收入掛鉤的方向。法案要求州高等教育委員會審查畢業生薪資長期低於門檻的學程，若持續數年未改善，將可能失去聯邦學貸資金支持。法案已在州參議會過關，並於2月11日獲眾議會教育委員會放行，預計將交付全院表決。
支持者主張，家庭在選擇科系時應清楚掌握未來經濟回報，避免學生背負龐大債務卻難以償還；反對者則質疑，以薪資作為唯一或主要指標，恐忽略教育多元價值與個人志向，並干預大學學術自主。
聯邦教育部指出，現行名單屬初步評估，最終名單預計2027年公布。學程不會立即遭到取消，而是須連續多年未達收入標準，才可能失去貸款資格。如何在市場需求與教育理想之間取得平衡，已成印州高教界與政壇關注焦點。