全美41大學 財務補助偏富裕家庭 低收家庭反背重債

芝加哥羅耀拉大學。(羅耀拉大學官方臉書)

一份由進步派智庫「新美國」(New America0於12日發布的報告指出，全美有41所大學在財務補助分配上疑似偏向富裕家庭，其中芝加哥的羅耀拉大學(Loyola University Chicago)與德堡大學(DePaul University)名列其中。

報告作者、教育政策資深撰稿人伯德(Steven Burd)指出，部分學校一方面向成績優異的高收入學生提供優渥獎學金，另一方面卻讓大量低收入 家庭仰賴高額聯邦「家長PLUS貸款 」(Parent PLUS Loans)，導致沉重債務負擔。

家長PLUS貸款為聯邦貸款項目，允許家長借貸至學校「總就學成本」上限，以填補學費與生活費缺口。與一般學生貸款不同，PLUS貸款沒有實質借款上限，利率較高且收取手續費。伯德指出，該制度原本設計是協助中高收入家庭負擔昂貴學校費用，如今卻成為低收入家庭被迫承擔高額債務的工具，有些家長借款甚至超過其全年收入。

報告顯示，在德堡大學，53%使用PLUS貸款的學生為聯邦佩爾助學金(Pell Grant)受益人，其家長平均借款約3萬3000元；羅耀拉大學則有48%的PLUS借款家庭為佩爾家庭，平均負債約4萬6000元。伯德指出，若家庭年收入僅約3萬元，卻背負相近或更高債務，恐陷入長期財務困境。

其他入列學校還包括賓州的Temple University、維吉尼亞州 的George Mason University，以及俄亥俄州的Kent State University。報告分析超過300所具規模基金資產的選擇性大學，篩選出佩爾家庭占PLUS借款人至少三分之一、且貸款中位數逾1萬5000元的學校。最終41校中，45%的PLUS借款人來自佩爾家庭，貸款中位數為2萬9102元。

這份名單包括23所精選私立大學以及18所公立旗艦與研究型大學，其中近一半位於美國南部，詳細名單可查詢：https://reurl.cc/mkE0Yj。

這41所公私立大學於2023年共將約24億元財務補助提供給不符合需求標準的學生，近五分之二補助流向聯邦認定「有能力負擔學費」的家庭。伯德批評，部分學校為提升排名與募款潛力，傾向以績優獎學金吸引富裕學生，而非強化需求導向補助，形同以低收入家庭債務支撐制度運作。

德堡大學回應表示，每年透過校方與捐款提供逾3.5億元獎助學金，並向學生說明貸款資訊，借貸決定由家庭自行做出；羅耀拉大學則表示將審閱報告後再回應。

報告亦指出，若PLUS貸款違約，學校無須承擔責任。隨著川普政府預計恢復對學生貸款違約者的薪資扣押措施，低收入家庭風險恐進一步升高。伯德呼籲國會限制學校引導家庭承擔無力償還的貸款，並警告若監管不足，私人貸款機構可能趁勢推出更具掠奪性的金融產品。