馬州蒙郡4成亞裔生Wootton高中槍擊 1人中槍校園封鎖

特派員黃惠玲／即時報導
Thomas S. Wootton高中9日傳出槍擊案。(學校官網截圖)
Thomas S. Wootton高中9日傳出槍擊案。(學校官網截圖)

馬里蘭州蒙哥馬利郡警方表示，該郡Thomas S. Wootton高中校內9日發生槍擊事件， 初步傳出有一人中槍，校方和執法單位目前正積極調查。Wootton高中學術表現傑出，該校亞裔學生比率將近四成。

事件發生後，蒙哥馬利郡公立學校系統(MCPS)已經將該校置於封鎖狀態，所有學生和教職員待在安全地點。警方於當地時間下午約2時15分接獲通報並緊急趕往現場，但尚未公布受害者身份或傷勢情況，也未明確表示嫌疑人是否落網或仍在搜尋中。

Wootton高中位於馬里蘭州洛克維爾市，是蒙哥馬利郡公立學區的一所公立高中，提供9至12年級教育。該校在學術上表現優異，歷年評比常名列全州前列，學生畢業率及學業成績均高於州平均水平。最新學年統計數據顯示，Wootton高中總計有約1900名學生就讀，其中 亞裔學生約占38%左右，是校園最大的族群之一；白人學生約37%，非裔約12%，西班牙裔約8%。

警方目前尚未發布關於槍擊事件細節的官方通報。校方AI系統及緊急通訊設備已經啟用，家長和社區人士獲通知學生處於封鎖狀態。當局表示，為安全起見，所有在校人員需留在教室或指定安全區域，直到警方確認現場完全安全為止。

蒙哥馬利郡過去也曾發生多起與校園安全相關的事件，例如前學生曾因威脅校園暴力被判有罪，但當時並未實際發生傷害。當地執法與教育單位因此加強校園安全與預防措施。

目前警方尚未透露是否已找到或拘留嫌疑人。鑑於本案正在積極調查中，相關機構呼籲家長、學生與社區成員保持冷靜並配合警方指示。當局表示，一旦有進一步訊息，將透過正式渠道公布最新進展。

